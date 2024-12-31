31 декабря 2024

Глава правительства России выразил гражданам пожелания на новый год

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Мишустин пожелал россиянам исполнения мечт в Новом году
Мишустин пожелал россиянам исполнения мечт в Новом году Фото:

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом. Он пожелал согражданам достижения целей и исполнения мечт 

«Пусть наступающий 2025 год поможет достичь всех поставленных целей и исполнит ваши мечты, откроет новые возможности. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и теплоты семейного очага», — обратился Мишустин к россиянам. Его слова передала пресс-служба правительства в telegram-канале.

Ранее россиян порадовали последними вестями с фронта в канун Нового года. Так, военкор Юрий Котенок сообщил о взятии под контроль города Курахово в ДНР. Подробнее о последних успехах ВС РФ в 2024 году — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом. Он пожелал согражданам достижения целей и исполнения мечт  «Пусть наступающий 2025 год поможет достичь всех поставленных целей и исполнит ваши мечты, откроет новые возможности. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и теплоты семейного очага», — обратился Мишустин к россиянам. Его слова передала пресс-служба правительства в telegram-канале. Ранее россиян порадовали последними вестями с фронта в канун Нового года. Так, военкор Юрий Котенок сообщил о взятии под контроль города Курахово в ДНР. Подробнее о последних успехах ВС РФ в 2024 году — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...