Глава правительства России выразил гражданам пожелания на новый год

Глава правительства РФ Михаил Мишустин поздравил россиян с Новым годом. Он пожелал согражданам достижения целей и исполнения мечт
«Пусть наступающий 2025 год поможет достичь всех поставленных целей и исполнит ваши мечты, откроет новые возможности. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и теплоты семейного очага», — обратился Мишустин к россиянам. Его слова передала пресс-служба правительства в telegram-канале.
Ранее россиян порадовали последними вестями с фронта в канун Нового года. Так, военкор Юрий Котенок сообщил о взятии под контроль города Курахово в ДНР. Подробнее о последних успехах ВС РФ в 2024 году — в материале URA.RU.
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