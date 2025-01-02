ANEX TOUR: все туристы, попавшие в ДТП в Таиланде, живы

Все 39 туристов, находившиеся в автобусе, который попал в ДТП в Таиланде, остались живы. Об этом сообщил туроператор ANEX TOUR. Авария произошла в регионе Паттайя.
«Находившиеся 39 туристов в автобусе, попавшем в ДТП в Таиланде, живы», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы. Их состояние в настоящее время уточняется.
Ранее сообщалось, что в автобусе, который попал в ДТП в Таиланде, находилось 37 человек, 27 из которых, по предварительным данным, получили травмы. Среди пассажиров также были российские туристы. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и врезался в бетонное ограждение.
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