ANEX TOUR: все туристы, попавшие в ДТП в Таиланде, живы

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Все пассажиры автобуса, который попал в ДТП в Таиланде, выжили
Все пассажиры автобуса, который попал в ДТП в Таиланде, выжили Фото:

Все 39 туристов, находившиеся в автобусе, который попал в ДТП в Таиланде, остались живы. Об этом сообщил туроператор ANEX TOUR. Авария произошла в регионе Паттайя.

«Находившиеся 39 туристов в автобусе, попавшем в ДТП в Таиланде, живы», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы. Их состояние в настоящее время уточняется.

Ранее сообщалось, что в автобусе, который попал в ДТП в Таиланде, находилось 37 человек, 27 из которых, по предварительным данным, получили травмы. Среди пассажиров также были российские туристы. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и врезался в бетонное ограждение.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Все 39 туристов, находившиеся в автобусе, который попал в ДТП в Таиланде, остались живы. Об этом сообщил туроператор ANEX TOUR. Авария произошла в регионе Паттайя. «Находившиеся 39 туристов в автобусе, попавшем в ДТП в Таиланде, живы», — пишет telegram-канал «РЕН ТВ» со ссылкой на источник. Все пострадавшие были немедленно госпитализированы. Их состояние в настоящее время уточняется. Ранее сообщалось, что в автобусе, который попал в ДТП в Таиланде, находилось 37 человек, 27 из которых, по предварительным данным, получили травмы. Среди пассажиров также были российские туристы. Автобус столкнулся с легковым автомобилем и врезался в бетонное ограждение.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...