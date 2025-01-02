Бастрыкин поручил проверить аварийный дом в Верхнем Уфалее

Александр Бастрыкин поручил провести проверку по нарушению прав жильцов аварийного дома Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Александр Бастрыкин поручил провести проверку аварийного дома в Верхнем Уфалее Челябинской области, где в небезопасных условиях живут владельцы десяти квартир. Об этом сообщили в пресс-службе СК России.

«Жители десяти квартир в Верхнем Уфалее вынуждены проживать в небезопасных условиях. Председатель СК РФ Александр Иванович Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Челябинской области Константину Владимировичу Правосудову доложить об установленных в ходе первоначальных проверочных мероприятий обстоятельствах, а по завершении процессуальной проверки — о ее результатах», — пояснили в пресс-службе СКР.

Как уточнили в пресс-службе ведомства, аварийный дом 1962 года постройки находится в поселке Строителей. В 2015 году один подъезд здания признали аварийным, но вместо расселения здесь провели реконструкцию с обустройством отдельного входа. По словам жильцов, им отказывались проводить газ, так как газовая компания заявила о непригодности строения. Другая часть дома покрыта трещинами, крыша течет, по стенам расползлась плесень, однако власти не признают дом аварийным.

Жители рассказали о своих проблемах в соцсетях, а также обратились в приемную Бастрыкина. Начата проверка, ее ход и результаты поставлены на контроль.