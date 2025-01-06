В Германии требуют допросить Меркель из-за зависимости ФРГ от российского газа

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Ангелу Меркель обвиняют в том, что сейчас Германия зависима от газа из России
Ангелу Меркель обвиняют в том, что сейчас Германия зависима от газа из России Фото:
новость из сюжета
Газовый кризис в Европе

В Германии представители «Левой партии» настаивают на проведении допроса экс-канцлеров Герхарда Шредера, Ангелы Меркель, премьер-министра Мекленбурга-Передней Померании Мануэлу Швезиг и бывшего министра экономики Питера Альтмайера из-за якобы создания ими зависимости ФРГ от российского газа. Об этом сообщила газета Der Spiegel.

«Меркель также обвиняют в том, что она ничего не предприняла для противодействия возникающей зависимости от российского газа во время своего пребывания на посту канцлера», — говорится в материале. Отмечается, что Шредера критиковали за связь с российской компанией «Газпром» и близкие отношения с президентом Владимиром Путиным. 

При это отмечается, что лидер левой партии Ян ван Акен хочет знать, почему энергетические компании из Германии, Uniper и SEFE, имели огромную зависимость от газа из РФ. Он также играл ключевую роль в реализации проекта строительства газопровода «Северный поток».

Кроме того, ван Акен возмущен отсутствием мер со стороны правительства Германии по национализации активов российской нефтяной компании «Роснефть», включая нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы в ФРГ. Он также требует объяснений от федерального правительства об отсутствии введения ограничений на экспорт и импорт российского урана.

Российская сторона 1 января 2025 года прекратила поставки газа в Европу через территорию. Украины из-за истечения срока соответствующего соглашения. Однако Киве решил его не продлевать. Отмечается, что сейчас в Европе наблюдается самое большое за последние семь лет увеличение расхода газовых запасов из-за холодной погоды. При этом цены на газ в Евросоюзе вырастут после прекращения транзита, однако к апрелю-маю цены снова снизятся до нынешних показателей. 

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В Германии представители «Левой партии» настаивают на проведении допроса экс-канцлеров Герхарда Шредера, Ангелы Меркель, премьер-министра Мекленбурга-Передней Померании Мануэлу Швезиг и бывшего министра экономики Питера Альтмайера из-за якобы создания ими зависимости ФРГ от российского газа. Об этом сообщила газета Der Spiegel. «Меркель также обвиняют в том, что она ничего не предприняла для противодействия возникающей зависимости от российского газа во время своего пребывания на посту канцлера», — говорится в материале. Отмечается, что Шредера критиковали за связь с российской компанией «Газпром» и близкие отношения с президентом Владимиром Путиным.  При это отмечается, что лидер левой партии Ян ван Акен хочет знать, почему энергетические компании из Германии, Uniper и SEFE, имели огромную зависимость от газа из РФ. Он также играл ключевую роль в реализации проекта строительства газопровода «Северный поток». Кроме того, ван Акен возмущен отсутствием мер со стороны правительства Германии по национализации активов российской нефтяной компании «Роснефть», включая нефтеперерабатывающие заводы и трубопроводы в ФРГ. Он также требует объяснений от федерального правительства об отсутствии введения ограничений на экспорт и импорт российского урана. Российская сторона 1 января 2025 года прекратила поставки газа в Европу через территорию. Украины из-за истечения срока соответствующего соглашения. Однако Киве решил его не продлевать. Отмечается, что сейчас в Европе наблюдается самое большое за последние семь лет увеличение расхода газовых запасов из-за холодной погоды. При этом цены на газ в Евросоюзе вырастут после прекращения транзита, однако к апрелю-маю цены снова снизятся до нынешних показателей. 
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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