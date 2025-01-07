WSJ: после свержения Асада Иран вывел основную часть своих военных из Сирии

Тысячи иранских бойцов и их союзников покинули Сирию, оставив после себя значительное количество военной техники и вооружений. Это произошло после того, как был свергнут сирийский президент Башар Асад. Об этом сообщили источники из числа официальных лиц США, Евросоюза и арабских стран.
«Значительная часть иранских войск покинула Сирию после свержения президента Башара Асада», — говорится в публикации The Wall Street Journal. Военная техника, которую оставила армия Ирана в Сирии, либо была уничтожена Израилем, либо захвачена сирийскими боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и другими группировками.
Большинство сбежавших, включая офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), нашли убежище в иракском городе Эль-Кайм. Другие отправились из Дамаска в Тегеран, а члены ливанского движения «Хезболла» — в Ливан, утверждают источники WSJ. Однако это не означает, что они не предпримут попыток вернуться, сообщил помощник государственного секретаря США по Ближнему Востоку Барбара Лиф.
Новое правительство Сирии, возглавляемое «Хайат Тахрир аш-Шам», которое боролось против режима, поддерживаемого Ираном, считает Тегеран серьезной угрозой и не позволит Ирану восстановить свое военное присутствие в стране. Лидер повстанцев Ахмед аш-Шараа в декабре в интервью Asharq Al-Awsat заявил, что падение Асада «отбросило иранский проект в регионе на 40 лет назад».
8 декабря 2024 года антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Боевики в прямом эфире государственного телевидения заявили, что режим президента Башара Асада свергнут, а сам он бежал из страны. Его семья правила Сирией более 50 лет. В стране начался транзит власти: глава террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что государственные учреждения «останутся под надзором» бывшего премьер-министра Мухаммада Гази Аль-Джалали до тех пор, пока не будет сформировано переходное правительство.
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