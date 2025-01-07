WSJ: после свержения Асада Иран вывел основную часть своих военных из Сирии

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Армия Ирана может вернуться в Сирию спустя время, заявила Барбара Лиф
Армия Ирана может вернуться в Сирию спустя время, заявила Барбара Лиф Фото:
новость из сюжета
В Сирии обострился конфликт правительственных войск и боевиков

Тысячи иранских бойцов и их союзников покинули Сирию, оставив после себя значительное количество военной техники и вооружений. Это произошло после того, как был свергнут сирийский президент Башар Асад. Об этом сообщили источники из числа официальных лиц США, Евросоюза и арабских стран.

«Значительная часть иранских войск покинула Сирию после свержения президента Башара Асада», — говорится в публикации The Wall Street Journal. Военная техника, которую оставила армия Ирана в Сирии, либо была уничтожена Израилем, либо захвачена сирийскими боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и другими группировками.

Большинство сбежавших, включая офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), нашли убежище в иракском городе Эль-Кайм. Другие отправились из Дамаска в Тегеран, а члены ливанского движения «Хезболла» — в Ливан, утверждают источники WSJ. Однако это не означает, что они не предпримут попыток вернуться, сообщил помощник государственного секретаря США по Ближнему Востоку Барбара Лиф.

Новое правительство Сирии, возглавляемое «Хайат Тахрир аш-Шам», которое боролось против режима, поддерживаемого Ираном, считает Тегеран серьезной угрозой и не позволит Ирану восстановить свое военное присутствие в стране. Лидер повстанцев Ахмед аш-Шараа в декабре в интервью Asharq Al-Awsat заявил, что падение Асада «отбросило иранский проект в регионе на 40 лет назад».

8 декабря 2024 года антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Боевики в прямом эфире государственного телевидения заявили, что режим президента Башара Асада свергнут, а сам он бежал из страны. Его семья правила Сирией более 50 лет. В стране начался транзит власти: глава террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что государственные учреждения «останутся под надзором» бывшего премьер-министра Мухаммада Гази Аль-Джалали до тех пор, пока не будет сформировано переходное правительство.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Тысячи иранских бойцов и их союзников покинули Сирию, оставив после себя значительное количество военной техники и вооружений. Это произошло после того, как был свергнут сирийский президент Башар Асад. Об этом сообщили источники из числа официальных лиц США, Евросоюза и арабских стран. «Значительная часть иранских войск покинула Сирию после свержения президента Башара Асада», — говорится в публикации The Wall Street Journal. Военная техника, которую оставила армия Ирана в Сирии, либо была уничтожена Израилем, либо захвачена сирийскими боевиками «Хайят Тахрир аш-Шам» (организация признана террористической и запрещена в РФ) и другими группировками. Большинство сбежавших, включая офицеров Корпуса стражей Исламской революции (КСИР), нашли убежище в иракском городе Эль-Кайм. Другие отправились из Дамаска в Тегеран, а члены ливанского движения «Хезболла» — в Ливан, утверждают источники WSJ. Однако это не означает, что они не предпримут попыток вернуться, сообщил помощник государственного секретаря США по Ближнему Востоку Барбара Лиф. Новое правительство Сирии, возглавляемое «Хайат Тахрир аш-Шам», которое боролось против режима, поддерживаемого Ираном, считает Тегеран серьезной угрозой и не позволит Ирану восстановить свое военное присутствие в стране. Лидер повстанцев Ахмед аш-Шараа в декабре в интервью Asharq Al-Awsat заявил, что падение Асада «отбросило иранский проект в регионе на 40 лет назад». 8 декабря 2024 года антиправительственные силы в Сирии захватили город Хомс и вошли в столицу Дамаск. Боевики в прямом эфире государственного телевидения заявили, что режим президента Башара Асада свергнут, а сам он бежал из страны. Его семья правила Сирией более 50 лет. В стране начался транзит власти: глава террористической организации «Хайят Тахрир аш-Шам» Абу Мухаммад аль-Джулани заявил, что государственные учреждения «останутся под надзором» бывшего премьер-министра Мухаммада Гази Аль-Джалали до тех пор, пока не будет сформировано переходное правительство.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...