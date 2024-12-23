Главные военные события года: СВО, Курская область, «Вагнер» в Мали и мировые конфликты

ВС РФ осталось около 3 км до крупнейшего угольного предприятия Украины
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Ближневосточный конфликт привлек внимание всего мира в 2024 году
Ближневосточный конфликт привлек внимание всего мира в 2024 году Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Завершающийся 2024 год отметился не только активным боевыми действиями в зоне российской спецоперации на Украине, но и другими громкими военными конфликтами. В частности, внимание всего мира было направлено на события на Ближнем Востоке, которые привели к уничтожению боевиков из палестинской ХАМАС и ливанской «Хезболлы», а также к свержению власти в Сирии. URA.RU вспоминает главные военные события этого года.

Спецоперация РФ тем временем продолжаются. Помимо Курской области основные бои проходят также в ДНР. По словам силовых структур, ВС РФ осталось преодолеть три километра, чтобы приблизиться к одному из крупнейших угольных предприятий на территории Украины — к шахте «Покровское».

Конфликты мирового масштаба

Гражданская война в Сирии с участием мировых стран

В конце ноября 2024 года на территории Сирии обострился конфликт между правительственными войсками под руководством президента Башара Асада и объединенной силой вооруженной оппозиции, получившей поддержку от террористических организаций. Уже 8 декабря повстанцы захватили столицу Дамаск, что привело к экстренной отставке и бегству президента Асада из страны. Причем повстанцы продвинулись дальше и взяли под контроль уже Тартус.

Конфликт в Сирии усилился после окончания активных боев между Израилем и группировками «Хезболла» и ХАМАС. С 28 ноября экстремистские группировки начали активные атаки на правительственные силы страны, в частности, в Идлибе и Алеппо.

В боевых действиях принимали участие и представители Национального фронта освобождения и «Сирийской национальной армии». Именно под таким наименованием выступила вооруженная оппозиция. 

Западные страны, включая США, Великобританию, Турцию и Францию, открыто выразили поддержку сирийской оппозиции. Россия же, наоборот, помогала правительственным силам Сирии, но открыто не вмешивалась. Несмотря на это, вооруженным повстанцам понадобилась всего неделя с возобновления активных боевых действий для окончательного завершения войны, которая без учета пауз длилась на протяжении 13 лет.

Многолетнее противостояние Ирана и Израиля вышло на новый уровень

Конфликт на Ближнем Востоке с участием арабских стран обострился еще в октябре 2023 года, когда Израиль объявил открытую войну палестинской группировки ХАМАС. Спустя недолгое время к противостоянию присоединился Ливан, в частности, «Хезболла», а также Иран. Военные последней оказывали открытую поддержку противникам Тель-Авива.

Однако уже в апреле 2024 года столкновение непосредственно между Ираном и Израилем стало проявляться более активно. Этому поспособствовал израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске (Сирия) при помощи американских истребителей F-35. Тогда был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции.

В ответ Иран выразил озабоченность в связи с действиями Израиля и осуществил запуск сотен беспилотников. В качестве реакции правительство Израиля заявило о своей готовности к вооруженному противостоянию с Ираном.  Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани отмечал, что нападение со стороны Тель-Авива стало грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях.

С того момента страны начали проводить воздушные атаки друг потив друга. Уже к июлю ситуация усугубилась еще сильнее после ракетного удара со стороны Израиля по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. В результате тот был уничтожен. После этого Иран начал атаковать военную израильскую инфраструктуру, на что Тель-Авив пообещал ответить. Соответсвующее напряжение сохраняется по сей день, стороны периодически атакуют друг друга.

Израиль воюет на несколько фронтов

Примерно с того же периода к противостоянию Израилю присоединились представители йеменского движения «Ансар Алла», они же хуситы. Поводом для наращивания военных операций стала израильская агрессия в регионе, особенно против Йемена и палестинского народа. Хуситы, которые уже длительное время поддерживают Палестину, видят в действиях Израиля угрозу для своего народа и региональную нестабильность. В ноябре сообщалось о нескольких атаках хуситов на американские авианосцы. США оказывают поддержку Израилю, чем недовольный в Йемене. 

Израиль против ХАМАС и «Хезболлы»

Данное противостояние с боевиками подолжается с осени 2023 года, после эскалации конфликта в секторе Газа. В ноябре 2024 года, после поражение лидеров движений, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о значительных успехах в борьбе. По сути он отметил окончательный разгром данных группировок. 

После поражения ливанской группировки «Хезболла» военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном. В свою очередь, оставшиеся представители палестинской группировки ХАМАС впервые заявили, что готовы заключить сделку, позволяющую армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) остаться в Газе после прекращения боевых действий.

Иран пригрозил Саудовской Аравии войной

К октябрю Иран также выразил резкую позицию по отношению к Саудовской Аравии и другим странам Персидского залива, предостерегая, что использование их воздушного пространства Израилем для нападений будет воспринято как акт агрессии. Страны Персидского залива, в том числе Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, заверили, что не допустят использования своего воздушного пространства Израилем для нападения на Иран. Лидеры стран выступили с соответствующим обращением к США. 

Иран, через своих высокопоставленных представителей выступил с предостережением. Тегеран заявил, что безопасность саудовских нефтяных объектов не может быть гарантирована, если страна продолжит сотрудничество с Тель-Авивом. 

ЧВК «Вагнер» против террористов и конфликт в Мьянме

С начала 2024 года на северо-востоке Мали, в районе Тинзауатен, расположенном у границы с Алжиром, малийские вооруженные силы активно борются с террористическими группировками. В активной фазе конфликт находится с 2013 года. 

Ситуация обострилась в текущем году после того, как колонна ЧВК «Вагнер», которая двигалась на помощь правительственным войскам Мали, была атакована исламистами-туарегами, связанными с «Аль-Каидой» (признана террористической организацией, ее деятельность в России запрещена). Засада произошла во время песчаной бури, что значительно осложнило ситуацию для войск. В результате атаки вертолет Ми-24, пытавшийся прикрыть российских бойцов, был сбит из зенитных установок. Колонна ЧВК «Вагнер» оказалась отрезанной от основных сил и частично уничтожена, а выжившие бойцы были взяты в плен.

Гражданская война в Мьянме, которая началась после военного переворота в феврале 2021 года, продолжает усиливаться и представляет угрозу для стабильности Юго-Восточной Азии. Последние столкновения между правительственными силами и повстанцами достигли границ Таиланда, вызывая беспокойство у соседних государств. В ответ на эскалацию конфликта таиландский МИД призвал страны АСЕАН активизировать усилия по его урегулированию. Таиланд, имеющий общую границу с Мьянмой, заинтересован в скорейшем восстановлении мира. Индия и Китай также заинтересованы в стабильности Мьянмы, поскольку продолжение конфликта может повлиять на их экономические интересы и региональную безопасность.

Конфликт на Украине в 2024 году

Важные города на СВО

В контексте спецоперации РФ на Украине 2024 год начался с большого успеха ВС РФ под Авдеевкой, после чего был занят стратегически важный Очеретинский выступ, что позволило развивать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Донецкой области. В конце февраля ВС РФ окончательно зачистили Крынки от ВСУ, а затем взяли под контроль Марьинку и Победу, укрепляя оборону в этих городах.

Весной произошёл новый заход ВС РФ в Харьковскую область, где была создана «санитарная зона», и наступление продолжилось свежими силами, передает Life.ru. Летом началась подготовка к осенним успехам в Донецкой Народной Республике. Войска группировки «Центр» расширяли плацдарм у Очеретина и укрепляли позиции. К концу лета ВС РФ прорвались в Часов Яр и заняли район под названием Канал. В августе последовал захват Селидово, Торецка, Курахово и Покровска, а осенью был взят Угледар на юге ДНР.

Вторжение ВСУ в Курскую область

Параллельно, 6 августа 2024 года, началось массированное наступление ВСУ на Курскую область. ВСУ, действуя мобильными группами, врывались в населенные пункты. За четыре месяца украинская армия потеряла 37 тысяч военных, отмечали в Минобороны РФ. Большая часть территорий к настоящему моменту возвращена под контроль ВС РФ, однако бои продолжаются и по сей день. 

В августе тогда еще главком ВСУ Александр Сырский признал, что атака на Курск была попыткой отвлечь внимание российских войск от ДНР. В тот месяц бои в основнеом проходили в приграничной к Украине Сумской области. 

Сентябрь ознаменовался новыми потерями для ВСУ, многие из которых сдавались в плен. Уже на допросе украиснкие военные призавались о плучении приказа со стороны своего командования — расстерливать мирных граждан. Российская авиация и морпехи тогда активно действовали в Курской области, успешно отражая попытки прорыва украинских резервов. Также в боях участвовал чеченский батальон «Ахмат».

В октябре ВС РФ начали собстивенное контрнаступление. Солдаты окружили украинские войска, создав котел. К ноябрю потери Киева достигли почти 32 тысяч человек, были уничтожены 200 танков и 131 боевая машина, отмечали в российском военном ведомстве. ВС РФ продолжают освобождение российских территорий, в том числе и на донецком направлении. В частности, ВС РФ осталось три километра до шахты «Покровское» в ДНР. Для Киева это предприятие имеет экономиечскую ценность. 

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Завершающийся 2024 год отметился не только активным боевыми действиями в зоне российской спецоперации на Украине, но и другими громкими военными конфликтами. В частности, внимание всего мира было направлено на события на Ближнем Востоке, которые привели к уничтожению боевиков из палестинской ХАМАС и ливанской «Хезболлы», а также к свержению власти в Сирии. URA.RU вспоминает главные военные события этого года. Спецоперация РФ тем временем продолжаются. Помимо Курской области основные бои проходят также в ДНР. По словам силовых структур, ВС РФ осталось преодолеть три километра, чтобы приблизиться к одному из крупнейших угольных предприятий на территории Украины — к шахте «Покровское». Конфликты мирового ма сштаба Гражданская война в Сирии с участием мировых стран В конце ноября 2024 года на территории Сирии обострился конфликт между правительственными войсками под руководством президента Башара Асада и объединенной силой вооруженной оппозиции, получившей поддержку от террористических организаций. Уже 8 декабря повстанцы захватили столицу Дамаск, что привело к экстренной отставке и бегству президента Асада из страны. Причем повстанцы продвинулись дальше и взяли под контроль уже Тартус. Конфликт в Сирии усилился после окончания активных боев между Израилем и группировками «Хезболла» и ХАМАС. С 28 ноября экстремистские группировки начали активные атаки на правительственные силы страны, в частности, в Идлибе и Алеппо. В боевых действиях принимали участие и представители Национального фронта освобождения и «Сирийской национальной армии». Именно под таким наименованием выступила вооруженная оппозиция.  Западные страны, включая США, Великобританию, Турцию и Францию, открыто выразили поддержку сирийской оппозиции. Россия же, наоборот, помогала правительственным силам Сирии, но открыто не вмешивалась. Несмотря на это, вооруженным повстанцам понадобилась всего неделя с возобновления активных боевых действий для окончательного завершения войны, которая без учета пауз длилась на протяжении 13 лет. Многолетнее противостояние Ирана и Израиля вышло на новый уровень Конфликт на Ближнем Востоке с участием арабских стран обострился еще в октябре 2023 года, когда Израиль объявил открытую войну палестинской группировки ХАМАС. Спустя недолгое время к противостоянию присоединился Ливан, в частности, «Хезболла», а также Иран. Военные последней оказывали открытую поддержку противникам Тель-Авива. Однако уже в апреле 2024 года столкновение непосредственно между Ираном и Израилем стало проявляться более активно. Этому поспособствовал израильский авиаудар по иранскому консульству в Дамаске (Сирия) при помощи американских истребителей F-35. Тогда был убит генерал Корпуса стражей Исламской революции. В ответ Иран выразил озабоченность в связи с действиями Израиля и осуществил запуск сотен беспилотников. В качестве реакции правительство Израиля заявило о своей готовности к вооруженному противостоянию с Ираном.  Официальный представитель МИД Ирана Нассер Канаани отмечал, что нападение со стороны Тель-Авива стало грубым нарушением Венской конвенции о дипломатических отношениях. С того момента страны начали проводить воздушные атаки друг потив друга. Уже к июлю ситуация усугубилась еще сильнее после ракетного удара со стороны Израиля по резиденции главы политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. В результате тот был уничтожен. После этого Иран начал атаковать военную израильскую инфраструктуру, на что Тель-Авив пообещал ответить. Соответсвующее напряжение сохраняется по сей день, стороны периодически атакуют друг друга. Израиль воюет на несколько фронтов Примерно с того же периода к противостоянию Израилю присоединились представители й еменского движения «Ансар Алла», они же хуситы. Поводом для наращивания военных операций стала израильская агрессия в регионе, особенно против Йемена и палестинского народа. Хуситы, которые уже длительное время поддерживают Палестину, видят в действиях Израиля угрозу для своего народа и региональную нестабильность. В ноябре сообщалось о нескольких атаках хуситов на американские авианосцы. США оказывают поддержку Израилю, чем недовольный в Йемене.  Израиль против ХАМАС и «Хезболлы» Данное противостояние с боевиками подолжается с осени 2023 года, после эскалации конфликта в секторе Газа. В ноябре 2024 года, после поражение лидеров движений, министр обороны Израиля Исраэль Кац заявил о значительных успехах в борьбе. По сути он отметил окончательный разгром данных группировок.  После поражения ливанской группировки «Хезболла» военно-политический кабинет Израиля одобрил соглашение о прекращении огня с Ливаном. В свою очередь, оставшиеся представители палестинской группировки ХАМАС впервые заявили, что готовы заключить сделку, позволяющую армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) остаться в Газе после прекращения боевых действий. Иран пригрозил Саудовской Аравии войной К октябрю Иран также выразил резкую позицию по отношению к Саудовской Аравии и другим странам Персидского залива, предостерегая, что использование их воздушного пространства Израилем для нападений будет воспринято как акт агрессии. Страны Персидского залива, в том числе Катар, Саудовская Аравия и Объединенные Арабские Эмираты, заверили, что не допустят использования своего воздушного пространства Израилем для нападения на Иран. Лидеры стран выступили с соответствующим обращением к США.  Иран, через своих высокопоставленных представителей выступил с предостережением. Тегеран заявил, что безопасность саудовских нефтяных объектов не может быть гарантирована, если страна продолжит сотрудничество с Тель-Авивом.  ЧВК «Вагнер» против террористов и конфликт в Мьянме С начала 2024 года на северо-востоке Мали, в районе Тинзауатен, расположенном у границы с Алжиром, малийские вооруженные силы активно борются с террористическими группировками. В активной фазе конфликт находится с 2013 года.  Ситуация обострилась в текущем году после того, как колонна ЧВК «Вагнер», которая двигалась на помощь правительственным войскам Мали, была атакована исламистами-туарегами, связанными с «Аль-Каидой» (признана террористической организацией, ее деятельность в России запрещена). Засада произошла во время песчаной бури, что значительно осложнило ситуацию для войск. В результате атаки вертолет Ми-24, пытавшийся прикрыть российских бойцов, был сбит из зенитных установок. Колонна ЧВК «Вагнер» оказалась отрезанной от основных сил и частично уничтожена, а выжившие бойцы были взяты в плен. Гражданская война в Мьянме, которая началась после военного переворота в феврале 2021 года, продолжает усиливаться и представляет угрозу для стабильности Юго-Восточной Азии. Последние столкновения между правительственными силами и повстанцами достигли границ Таиланда, вызывая беспокойство у соседних государств. В ответ на эскалацию конфликта таиландский МИД призвал страны АСЕАН активизировать усилия по его урегулированию. Таиланд, имеющий общую границу с Мьянмой, заинтересован в скорейшем восстановлении мира. Индия и Китай также заинтересованы в стабильности Мьянмы, поскольку продолжение конфликта может повлиять на их экономические интересы и региональную безопасность. Конфликт на Украине в 2024 году Важные города на СВО В контексте спецоперации РФ на Украине 2024 год начался с большого успеха ВС РФ под Авдеевкой, после чего был занят стратегически важный Очеретинский выступ, что позволило развивать наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ) на юге Донецкой области. В конце февраля ВС РФ окончательно зачистили Крынки от ВСУ, а затем взяли под контроль Марьинку и Победу, укрепляя оборону в этих городах. Весной произошёл новый заход ВС РФ в Харьковскую область, где была создана «санитарная зона», и наступление продолжилось свежими силами, передает Life.ru. Летом началась подготовка к осенним успехам в Донецкой Народной Республике. Войска группировки «Центр» расширяли плацдарм у Очеретина и укрепляли позиции. К концу лета ВС РФ прорвались в Часов Яр и заняли район под названием Канал. В августе последовал захват Селидово, Торецка, Курахово и Покровска, а осенью был взят Угледар на юге ДНР. Вторжение ВСУ в Курскую область Параллельно, 6 августа 2024 года, началось массированное наступление ВСУ на Курскую область. ВСУ, действуя мобильными группами, врывались в населенные пункты. За четыре месяца украинская армия потеряла 37 тысяч военных, отмечали в Минобороны РФ. Большая часть территорий к настоящему моменту возвращена под контроль ВС РФ, однако бои продолжаются и по сей день.  В августе тогда еще главком ВСУ Александр Сырский признал, что атака на Курск была попыткой отвлечь внимание российских войск от ДНР. В тот месяц бои в основнеом проходили в приграничной к Украине Сумской области.  Сентябрь ознаменовался новыми потерями для ВСУ, многие из которых сдавались в плен. Уже на допросе украиснкие военные призавались о плучении приказа со стороны своего командования — расстерливать мирных граждан. Российская авиация и морпехи тогда активно действовали в Курской области, успешно отражая попытки прорыва украинских резервов. Также в боях участвовал чеченский батальон «Ахмат». В октябре ВС РФ начали собстивенное контрнаступление. Солдаты окружили украинские войска, создав котел. К ноябрю потери Киева достигли почти 32 тысяч человек, были уничтожены 200 танков и 131 боевая машина, отмечали в российском военном ведомстве. ВС РФ продолжают освобождение российских территорий, в том числе и на донецком направлении. В частности, ВС РФ осталось три километра до шахты «Покровское» в ДНР. Для Киева это предприятие имеет экономиечскую ценность. 
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