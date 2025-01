«Щелкунчик», «школьная» дискотека и слэм с оркестром: чем заняться в выходные в Екатеринбурге

В Екатеринбурге пройдут последние показы балета «Щелкунчик»

09 января 2025 в 19:03 Размер текста - 17 +

Билеты на «Щелкунчика» еще можно достать, но стоят они больше 9000 рублей Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Короткая рабочая неделя позволит уже через два дня продолжить январские каникулы — интересно и с пользой. 11 и 12 января екатеринбуржцев приглашают посетить дискотеку, где будут играть песни из юности, насладиться «Щелкунчиком» или сходить на волейбольный матч «Уралочки-НТМК». Подробнее о самых интересных событиях Екатеринбурга — в афише URA.RU. 11 января Старый Новый год в «Коляда-театре» В 21:30 артисты представят читку пьесы «Сарафанное радио». Главными героями комедии станут несколько пар, в каждой из которых у возлюбленных 20-летняя разница в возрасте, что отражается на их взаимоотношениях. Есть возрастное ограничение 18+, билеты стоят от 600 рублей. Квиз для меломанов и кинолюбителей В пабе BEN HALL проведут соревнование, где участники проверят себя на знание фильмов и песен. Предстоит пройти несколько раундов, в финале победителям вручат призы. В игре могут участвовать команды от двух человек, с каждого игрока берут 500 рублей. Любителям рисования стоит поторопиться, чтобы забронировать места Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Рисование под вино В 15:00 в Музее андеграунда проведут арт-вечер, где горожане смогут нарисовать картину (все материалы предоставляются) под винное сопровождение, завести новые знакомства и узнать, из чего состоит плейлист для арт-терапии. В программе предусмотрены МАК-карты и нетворкинг. Стоимость мастер-класса — 2200 рублей, количество участников ограничено — есть всего 14 мест. Лекция о тру-крайме в искусстве Беседа «Убийственное искусство: как художники связаны с тру-краймом» от искусствоведа Елены Белкиной пройдет в книжном «Буквально». Участники обсудят, почему художники могли бы составить конкуренцию известным преступникам. Начало в 17:00, стоимость билета — 700 рублей. Новогодняя «школьная» дискотека для взрослых «Танцплощадка» — это тусовка под хиты из детства и юности: от зажигательных Boney M до яркой «Розы чайной» от Филлипа Киркорова и Маши Распутиной. Дискотека пройдет на танцполе концерт-холла «Свобода». Дополнительный бонус — бокал игристого для тех, кто успеет прийти до полуночи. Сбор гостей в 23:30, вход стоит от 400 рублей. 12 января Показ балета «Щелкунчик» Продлить новогоднее настроение можно в «Урал Опера Балете», где еще пока идут показы балета «Щелкунчик». Тем, кто не попал в декабре, предоставлен шанс посетить один из сеансов (всего будет два — в 11:00 и 18:00). Билетов немного, но они есть, стартовая цена — от 9000 рублей. Зрителям обещают авторские оркестровые неожиданные версии рок-хитов Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Слэм с оркестром Песни групп Korn, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Nirvana, Chemical Brothers, The Prodigy прозвучат на концерте «Другого оркестра». Помимо слэма гостей ждет live-виджеинг от Пита Столкусбита и рассказ о музыкально-оркестровых и исторических нюансах от «внутреннего голоса» оркестра MC Петровича. Сбор гостей стартует в 19:00, билеты стоят 1000 рублей. Открытое занятие по танцам В Ельцин Центре пройдет бесплатный мастер-класс по свободному танцу. На нем участники смогут найти ответы на вопросы, как они двигаются, чем обусловлены движения, как это влияет на окружающих. После общения все пришедшие попробуют себя в групповом танцевальном джеме. Занятие пройдет в Образовательном центре, начало — в 12:00. Матч «Уралочки-НТМК» и «Заречья-Одинцово» В рамках Чемпионата России «PARI Суперлига» уралочки встретятся с командой из Московской области. Волейбольное противостояние начнется в 17:00 в ДИВС, вход свободный. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Короткая рабочая неделя позволит уже через два дня продолжить январские каникулы — интересно и с пользой. 11 и 12 января екатеринбуржцев приглашают посетить дискотеку, где будут играть песни из юности, насладиться « Щелкунчиком» или сходить на волейбольный матч «Уралочки-НТМК». Подробнее о самых интересных событиях Екатеринбурга — в афише URA.RU. 11 января Старый Новый год в «Коляда-театре» В 21:30 артисты представят читку пьесы «Сарафанное радио». Главными героями комедии станут несколько пар, в каждой из которых у возлюбленных 20-летняя разница в возрасте, что отражается на их взаимоотношениях. Есть возрастное ограничение 18+, билеты стоят от 600 рублей. Квиз для меломанов и кинолюбителей В пабе BEN HALL проведут соревнование, где участники проверят себя на знание фильмов и песен. Предстоит пройти несколько раундов, в финале победителям вручат призы. В игре могут участвовать команды от двух человек, с каждого игрока берут 500 рублей. Рисование под вино В 15:00 в Музее андеграунда проведут арт-вечер, где горожане смогут нарисовать картину (все материалы предоставляются) под винное сопровождение, завести новые знакомства и узнать, из чего состоит плейлист для арт-терапии. В программе предусмотрены МАК- карты и нетворкинг. Стоимость мастер-класса — 2200 рублей, количество участников ограничено — есть всего 14 мест. Лекция о тру-крайме в искусстве Беседа «Убийственное искусство: как художники связаны с тру-краймом» от искусствоведа Елены Белкиной пройдет в книжном «Буквально». Участники обсудят, почему художники могли бы составить конкуренцию известным преступникам. Начало в 17:00, стоимость билета — 700 рублей. Новогодняя «школьная» дискотека для взрослых «Танцплощадка» — это тусовка под хиты из детства и юности: от зажигательных Boney M до яркой «Розы чайной» от Филлипа Киркорова и Маши Распутиной. Дискотека пройдет на танцполе концерт-холла «Свобода». Дополнительный бонус — бокал игристого для тех, кто успеет прийти до полуночи. Сбор гостей в 23:30, вход стоит от 400 рублей. 12 января Показ балета «Щелкунчик» Продлить новогоднее настроение можно в «Урал Опера Балете», где еще пока идут показы балета «Щелкунчик». Тем, кто не попал в декабре, предоставлен шанс посетить один из сеансов (всего будет два — в 11:00 и 18:00). Билетов немного, но они есть, стартовая цена — от 9000 рублей. Слэм с оркестром Песни групп Korn, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Nirvana, Chemical Brothers, The Prodigy прозвучат на концерте «Другого оркестра». Помимо слэма гостей ждет live-виджеинг от Пита Столкусбита и рассказ о музыкально-оркестровых и исторических нюансах от «внутреннего голоса» оркестра MC Петровича. Сбор гостей стартует в 19:00, билеты стоят 1000 рублей. Открытое занятие по танцам В Ельцин Центре пройдет бесплатный мастер-класс по свободному танцу. На нем участники смогут найти ответы на вопросы, как они двигаются, чем обусловлены движения, как это влияет на окружающих. После общения все пришедшие попробуют себя в групповом танцевальном джеме. Занятие пройдет в Образовательном центре, начало — в 12:00. Матч «Уралочки-НТМК» и «Заречья-Одинцово» В рамках Чемпионата России «PARI Суперлига» уралочки встретятся с командой из Московской области. Волейбольное противостояние начнется в 17:00 в ДИВС, вход свободный.