«Щелкунчик», «школьная» дискотека и слэм с оркестром: чем заняться в выходные в Екатеринбурге

Короткая рабочая неделя позволит уже через два дня продолжить январские каникулы — интересно и с пользой. 11 и 12 января екатеринбуржцев приглашают посетить дискотеку, где будут играть песни из юности, насладиться «Щелкунчиком» или сходить на волейбольный матч «Уралочки-НТМК». Подробнее о самых интересных событиях Екатеринбурга — в афише URA.RU.
11 января
Старый Новый год в «Коляда-театре»
В 21:30 артисты представят читку пьесы «Сарафанное радио». Главными героями комедии станут несколько пар, в каждой из которых у возлюбленных 20-летняя разница в возрасте, что отражается на их взаимоотношениях. Есть возрастное ограничение 18+, билеты стоят от 600 рублей.
Квиз для меломанов и кинолюбителей
В пабе BEN HALL проведут соревнование, где участники проверят себя на знание фильмов и песен. Предстоит пройти несколько раундов, в финале победителям вручат призы. В игре могут участвовать команды от двух человек, с каждого игрока берут 500 рублей.
Рисование под вино
В 15:00 в Музее андеграунда проведут арт-вечер, где горожане смогут нарисовать картину (все материалы предоставляются) под винное сопровождение, завести новые знакомства и узнать, из чего состоит плейлист для арт-терапии. В программе предусмотрены МАК-карты и нетворкинг. Стоимость мастер-класса — 2200 рублей, количество участников ограничено — есть всего 14 мест.
Лекция о тру-крайме в искусстве
Беседа «Убийственное искусство: как художники связаны с тру-краймом» от искусствоведа Елены Белкиной пройдет в книжном «Буквально». Участники обсудят, почему художники могли бы составить конкуренцию известным преступникам. Начало в 17:00, стоимость билета — 700 рублей.
Новогодняя «школьная» дискотека для взрослых
«Танцплощадка» — это тусовка под хиты из детства и юности: от зажигательных Boney M до яркой «Розы чайной» от Филлипа Киркорова и Маши Распутиной. Дискотека пройдет на танцполе концерт-холла «Свобода». Дополнительный бонус — бокал игристого для тех, кто успеет прийти до полуночи. Сбор гостей в 23:30, вход стоит от 400 рублей.
12 января
Показ балета «Щелкунчик»
Продлить новогоднее настроение можно в «Урал Опера Балете», где еще пока идут показы балета «Щелкунчик». Тем, кто не попал в декабре, предоставлен шанс посетить один из сеансов (всего будет два — в 11:00 и 18:00). Билетов немного, но они есть, стартовая цена — от 9000 рублей.
Слэм с оркестром
Песни групп Korn, Rage Against The Machine, Red Hot Chili Peppers, Metallica, Nirvana, Chemical Brothers, The Prodigy прозвучат на концерте «Другого оркестра». Помимо слэма гостей ждет live-виджеинг от Пита Столкусбита и рассказ о музыкально-оркестровых и исторических нюансах от «внутреннего голоса» оркестра MC Петровича. Сбор гостей стартует в 19:00, билеты стоят 1000 рублей.
Открытое занятие по танцам
В Ельцин Центре пройдет бесплатный мастер-класс по свободному танцу. На нем участники смогут найти ответы на вопросы, как они двигаются, чем обусловлены движения, как это влияет на окружающих. После общения все пришедшие попробуют себя в групповом танцевальном джеме. Занятие пройдет в Образовательном центре, начало — в 12:00.
Матч «Уралочки-НТМК» и «Заречья-Одинцово»
В рамках Чемпионата России «PARI Суперлига» уралочки встретятся с командой из Московской области. Волейбольное противостояние начнется в 17:00 в ДИВС, вход свободный.
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