Читатели URA.RU собрали сотни тысяч мальчику-инвалиду из Карпинска

Роме Долю с ДЦП из Карпинска читатели URA.RU собрали 257 тысяч рублей на лечение

09 января 2025 в 16:12 Размер текста - 17 +

Диагноз ДЦП был поставлен Роме в возрасте одного года Фото предоставлено мамой мальчика После выхода на сайте URA.RU истории 11-летнего Ромы Доля из Карпинска (Свердловская область), страдающего с рождения ДЦП, неравнодушные читатели перевели 257 тысяч рублей из необходимых 530 тысяч на реабилитацию мальчика. Об этом корреспонденту агентства сообщила мама ребенка Алена. Материал о благотворительном сборе был размещен 3 января. Первые сто тысяч рублей поступили на счет буквально через час после публикации статьи. Роман родился на два месяца раньше срока из-за осложнений у матери, что потребовало экстренного кесарева сечения. При рождении его вес составил чуть больше одного килограмма, и новорожденного сразу поместили в реанимацию с аппаратом ИВЛ. Спустя два месяца его выписали с несколькими серьезными диагнозами, включая органическое поражение ЦНС и перинатальную энцефалопатию. Позже был установлен диагноз ДЦП. Благодаря занятиям мальчик научился сидеть, стоять с опорой и делать шаги с поддержкой. Семья надеется отправить его на курс реабилитации в Екатеринбург, но финансовые трудности мешают осуществлению этой мечты. Юрист Юлия Липинская перевела первые 100 тысяч рублей на реабилитацию Ромы. «В соцсети я наткнулась на сторис, где автор разместил ссылку на свою статью. После ознакомления с материалом я решила поддержать цель публикации, перечислив 100 тысяч рублей. Затем я сделала репост этой статьи на своей странице, что привлекло внимание одного из моих подписчиков, который также перевел 100 тысяч рублей. Я убеждена, что в мире много добрых людей, и благодаря такой поддержке Рома в скором времени сможет получить необходимую реабилитацию. Когда у вас есть возможность помочь другим, не упускайте ее. Ведь через такие поступки Бог отвечает на чужие молитвы», — отметила правозащитница. Читатели агентства перечислили оставшиеся 57 тысяч рублей. «Мы получили различные суммы — от 100 до 1000 рублей. Мы благодарны за каждый вложенный рубль, поскольку люди жертвуют своими заработанными средствами ради выздоровления Ромы. Да, нам еще предстоит собрать 270 тысяч, но мы уже увидели, что неравнодушных людей гораздо больше, чем кажется на первый взгляд», — рассказала Алена. «Мы были поражены такой поддержкой со стороны общественности», — добавила она. «Это вдохновляет нас и укрепляет веру в человеческую доброту». Если вы хотите внести вклад в сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +7 950-194-72-06, «Сбербанк». Получатель — Доль Алена Леонидовна. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

После выхода на сайте URA.RU истории 11-летнего Ромы Доля из Карпинска (Свердловская область), страдающего с рождения ДЦП, неравнодушные читатели перевели 257 тысяч рублей из необходимых 530 тысяч на реабилитацию мальчика. Об этом корреспонденту агентства сообщила мама ребенка Алена. Материал о благотворительном сборе был размещен 3 января. Первые сто тысяч рублей поступили на счет буквально через час после публикации статьи. Роман родился на два месяца раньше срока из-за осложнений у матери, что потребовало экстренного кесарева сечения. При рождении его вес составил чуть больше одного килограмма, и новорожденного сразу поместили в реанимацию с аппаратом ИВЛ. Спустя два месяца его выписали с несколькими серьезными диагнозами, включая органическое поражение ЦНС и перинатальную энцефалопатию. Позже был установлен диагноз ДЦП. Благодаря занятиям мальчик научился сидеть, стоять с опорой и делать шаги с поддержкой. Семья надеется отправить его на курс реабилитации в Екатеринбург, но финансовые трудности мешают осуществлению этой мечты. Юрист Юлия Липинская перевела первые 100 тысяч рублей на реабилитацию Ромы. «В соцсети я наткнулась на сторис, где автор разместил ссылку на свою статью. После ознакомления с материалом я решила поддержать цель публикации, перечислив 100 тысяч рублей. Затем я сделала репост этой статьи на своей странице, что привлекло внимание одного из моих подписчиков, который также перевел 100 тысяч рублей. Я убеждена, что в мире много добрых людей, и благодаря такой поддержке Рома в скором времени сможет получить необходимую реабилитацию. Когда у вас есть возможность помочь другим, не упускайте ее. Ведь через такие поступки Бог отвечает на чужие молитвы», — отметила правозащитница. Читатели агентства перечислили оставшиеся 57 тысяч рублей. «Мы получили различные суммы — от 100 до 1000 рублей. Мы благодарны за каждый вложенный рубль, поскольку люди жертвуют своими заработанными средствами ради выздоровления Ромы. Да, нам еще предстоит собрать 270 тысяч, но мы уже увидели, что неравнодушных людей гораздо больше, чем кажется на первый взгляд», — рассказала Алена. «Мы были поражены такой поддержкой со стороны общественности», — добавила она. «Это вдохновляет нас и укрепляет веру в человеческую доброту». Если вы хотите внести вклад в сбор, перечислите любую посильную сумму по номеру телефона +7 950-194-72-06, «Сбербанк». Получатель — Доль Алена Леонидовна. Если у вас возникли вопросы, то вы можете написать автору материала на электронную почту Dzhallatova@ura.ru.