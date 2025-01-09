В Госдуме раскрыли, кому ждать повышения зарплаты в 2025 году

Депутат Нилов: в 2025 году повышение оклада ждет бюджетников
© Служба новостей «URA.RU»
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По словам Нилова, Трудовой кодекс РФ позволяет ежегодно повышать оклады
По словам Нилова, Трудовой кодекс РФ позволяет ежегодно повышать оклады Фото:

В 2025 году запланировано повышение заработной платы сотрудников, занятых в бюджетной сфере. Это касается работников социальных и медицинских учреждений, образовательных организаций, МЧС и силовых структур. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

«В 2025-м повышение окладов ждет в первую очередь работников социальных учреждений и культуры, педагогов, медиков, сотрудников МЧС и силовых структур, трудящихся в сельских и лесных хозяйствах», — рассказал Нилов в разговоре с NEWS.ru. Он отметил, что вопрос об индексации заработной платы был урегулирован еще в 2024 году.

По слова Нилова, Трудовой кодекс предоставляет возможность ежегодного повышения заработной платы как в государственном, так и в частном секторах. Кроме того, он подчеркнул, что, помимо индексации, необходимо учитывать систему премирования, выплату годовых бонусов и другие формы стимулирования труда.

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В 2025 году запланировано повышение заработной платы сотрудников, занятых в бюджетной сфере. Это касается работников социальных и медицинских учреждений, образовательных организаций, МЧС и силовых структур. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. «В 2025-м повышение окладов ждет в первую очередь работников социальных учреждений и культуры, педагогов, медиков, сотрудников МЧС и силовых структур, трудящихся в сельских и лесных хозяйствах», — рассказал Нилов в разговоре с NEWS.ru. Он отметил, что вопрос об индексации заработной платы был урегулирован еще в 2024 году. По слова Нилова, Трудовой кодекс предоставляет возможность ежегодного повышения заработной платы как в государственном, так и в частном секторах. Кроме того, он подчеркнул, что, помимо индексации, необходимо учитывать систему премирования, выплату годовых бонусов и другие формы стимулирования труда.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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