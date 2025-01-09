В Госдуме раскрыли, кому ждать повышения зарплаты в 2025 году

В 2025 году запланировано повышение заработной платы сотрудников, занятых в бюджетной сфере. Это касается работников социальных и медицинских учреждений, образовательных организаций, МЧС и силовых структур. Об этом сообщил председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.
«В 2025-м повышение окладов ждет в первую очередь работников социальных учреждений и культуры, педагогов, медиков, сотрудников МЧС и силовых структур, трудящихся в сельских и лесных хозяйствах», — рассказал Нилов в разговоре с NEWS.ru. Он отметил, что вопрос об индексации заработной платы был урегулирован еще в 2024 году.
По слова Нилова, Трудовой кодекс предоставляет возможность ежегодного повышения заработной платы как в государственном, так и в частном секторах. Кроме того, он подчеркнул, что, помимо индексации, необходимо учитывать систему премирования, выплату годовых бонусов и другие формы стимулирования труда.
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