Житель Ярославля выжил после падения с 19 этажа. Молодой человек госпитализирован, в региональном управлении СК проводят проверку.
«В Ярославле жители сообщают о ЧП на Суздалке — там из многоэтажки выпал человек», — пишет местное издание «Сорока». По одной из версии, молодой человек выжил благодаря тому, что зацепился за линию электропередач.
Момент падения попал на видео. Mash называет случившееся новогодним чудом.
Сейчас пострадавший в больнице. Ярославские следователи проводят проверку.
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