Ярославец упал с 19 этажа и выжил. Видео

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Молодой человек мог выжить благодаря линии электропередач
Молодой человек мог выжить благодаря линии электропередач Фото:

Житель Ярославля выжил после падения с 19 этажа. Молодой человек госпитализирован, в региональном управлении СК проводят проверку. 

«В Ярославле жители сообщают о ЧП на Суздалке — там из многоэтажки выпал человек», — пишет местное издание «Сорока». По одной из версии, молодой человек выжил благодаря тому, что зацепился за линию электропередач. 

Момент падения попал на видео. Mash называет случившееся новогодним чудом.

Сейчас пострадавший в больнице. Ярославские следователи проводят проверку. 

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Житель Ярославля выжил после падения с 19 этажа. Молодой человек госпитализирован, в региональном управлении СК проводят проверку.  «В Ярославле жители сообщают о ЧП на Суздалке — там из многоэтажки выпал человек», — пишет местное издание «Сорока». По одной из версии, молодой человек выжил благодаря тому, что зацепился за линию электропередач.  Момент падения попал на видео. Mash называет случившееся новогодним чудом. Сейчас пострадавший в больнице. Ярославские следователи проводят проверку. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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