В Пермском крае открыта еще одна ледовая переправа

В Чусовском городском округе (Пермский край) начала свою работу ледовая переправа через реку Чусовая. Она соединяет поселок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка, сообщает региональное МЧС.
«В Пермском крае открыта седьмая ледовая переправа. Она располагается в Чусовском городском округе. Грузоподъемность переправы до 10 тонн», — говорится сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.
Ранее из-за оттепели закрыли переправу на реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе. Также были введены ограничения на переправе между Оханском и поселком Юго-Камский Пермского округа. Там запретили движение грузовиков и автомобилей с прицепами.
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