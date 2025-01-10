10 января 2025

В Пермском крае открыта еще одна ледовая переправа

Из-за оттепелей в Пермском крае функционирует лишь половина переправ
© Служба новостей «URA.RU»
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Переправа соединяет поселок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка
Переправа соединяет поселок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка Фото:

В Чусовском городском округе (Пермский край) начала свою работу ледовая переправа через реку Чусовая. Она соединяет поселок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка, сообщает региональное МЧС.

«В Пермском крае открыта седьмая ледовая переправа. Она располагается в Чусовском городском округе. Грузоподъемность переправы до 10 тонн», — говорится сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства.

Ранее из-за оттепели закрыли переправу на реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе. Также были введены ограничения на переправе между Оханском и поселком Юго-Камский Пермского округа. Там запретили движение грузовиков и автомобилей с прицепами.

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В Чусовском городском округе (Пермский край) начала свою работу ледовая переправа через реку Чусовая. Она соединяет поселок Верхнечусовские Городки с деревней Красная Горка, сообщает региональное МЧС. «В Пермском крае открыта седьмая ледовая переправа. Она располагается в Чусовском городском округе. Грузоподъемность переправы до 10 тонн», — говорится сообщении, опубликованном в telegram-канале ведомства. Ранее из-за оттепели закрыли переправу на реке Сылва в Кунгурском муниципальном округе. Также были введены ограничения на переправе между Оханском и поселком Юго-Камский Пермского округа. Там запретили движение грузовиков и автомобилей с прицепами.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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