FT раскрыл планы Путина на переговорах по Украине

FT: целью Путина на переговорах будет заключение новых соглашений безопасности

11 января 2025 в 16:25 Размер текста - 17 +

Путин на переговорах по Украине будет добиваться отступления НАТО от границ России, пишет FT Фото: Роман Наумов © URA.RU Главной целью президента России Владимира Путина на предстоящих переговорах является заключение новых соглашений по безопасности, которые предотвратят вступление Украины в НАТО и обеспечат отступление военного альянса от восточных границ России. Об этом сообщает Financial Times. «Кремль на переговорах с Трампом планирует обсуждать новые соглашения о безопасности, которые будут подразумевать „откат" НАТО на его восточных рубежах», — пишет газета Financial Times со ссылкой на российские источники. Там уточнили, что Путин хочет обезопасить Россию от внешних угроз. Кроме того, по информации Financial Times, на переговорах с администрацией Трампа будут обсуждаться возможности «отката» НАТО на его восточных рубежах. «Мир меняется, все может случиться», — заявил источник. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию президента с просьбой подтвердить или опровергнуть указанную информацию. Ответ ожидается. Ранее сообщалось, что администрации США и Украины наметили планы на проведение диалога с Россией в первой половине 2025 года, не зависимо от результатов президентских выборов в Соединенных Штатах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул готовность России к переговорам с Украиной. Он также заметил, что предложения по урегулированию украинского вопроса, предложенные командой Дональда Трампа, не соответствуют ожиданиям российской стороны.

