FT раскрыл планы Путина на переговорах по Украине

FT: целью Путина на переговорах будет заключение новых соглашений безопасности
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Путин на переговорах по Украине будет добиваться отступления НАТО от границ России, пишет FT
Путин на переговорах по Украине будет добиваться отступления НАТО от границ России, пишет FT Фото:

Главной целью президента России Владимира Путина на предстоящих переговорах является заключение новых соглашений по безопасности, которые предотвратят вступление Украины в НАТО и обеспечат отступление военного альянса от восточных границ России. Об этом сообщает Financial Times. 

«Кремль на переговорах с Трампом планирует обсуждать новые соглашения о безопасности, которые будут подразумевать „откат“ НАТО на его восточных рубежах», — пишет газета Financial Times со ссылкой на российские источники. Там уточнили, что Путин хочет обезопасить Россию от внешних угроз.

Кроме того, по информации Financial Times, на переговорах с администрацией Трампа будут обсуждаться возможности «отката» НАТО на его восточных рубежах. «Мир меняется, все может случиться», — заявил источник.

Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию президента с просьбой подтвердить или опровергнуть указанную информацию. Ответ ожидается. 

Ранее сообщалось, что администрации США и Украины наметили планы на проведение диалога с Россией в первой половине 2025 года, не зависимо от результатов президентских выборов в Соединенных Штатах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул готовность России к переговорам с Украиной. Он также заметил, что предложения по урегулированию украинского вопроса, предложенные командой Дональда Трампа, не соответствуют ожиданиям российской стороны.

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Главной целью президента России Владимира Путина на предстоящих переговорах является заключение новых соглашений по безопасности, которые предотвратят вступление Украины в НАТО и обеспечат отступление военного альянса от восточных границ России. Об этом сообщает Financial Times.  «Кремль на переговорах с Трампом планирует обсуждать новые соглашения о безопасности, которые будут подразумевать „откат“ НАТО на его восточных рубежах», — пишет газета Financial Times со ссылкой на российские источники. Там уточнили, что Путин хочет обезопасить Россию от внешних угроз. Кроме того, по информации Financial Times, на переговорах с администрацией Трампа будут обсуждаться возможности «отката» НАТО на его восточных рубежах. «Мир меняется, все может случиться», — заявил источник. Корреспондент URA.RU направил запрос в администрацию президента с просьбой подтвердить или опровергнуть указанную информацию. Ответ ожидается.  Ранее сообщалось, что администрации США и Украины наметили планы на проведение диалога с Россией в первой половине 2025 года, не зависимо от результатов президентских выборов в Соединенных Штатах. Министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул готовность России к переговорам с Украиной. Он также заметил, что предложения по урегулированию украинского вопроса, предложенные командой Дональда Трампа, не соответствуют ожиданиям российской стороны.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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