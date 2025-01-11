Вратарю пришлось выплюнуть соленую минералку
Канадскому вратарю «Трактора» Заку Фукале устроили «слепую» дегустацию популярных челябинских напитков. Не все они пришлись голкиперу по вкусу. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Трактор».
«Это что, соленная вода? Вы ее в Черном море набрали?» — возмутился Фукале во время пробы напитков, и, судя по кадрам, побежал сплевывать минералку.
Голкиперу также не понравился и квас. Этот напиток напомнил ему смесь колы и пива. Больше всего Фукале пришлись по вкусу натуральные соки.
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