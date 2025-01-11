11 января 2025

Канадский вратарь «Трактора» Фукале не вытерпел вкус минералки. Видео

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Вратарю пришлось выплюнуть соленую минералку
Вратарю пришлось выплюнуть соленую минералку Фото:

Канадскому вратарю «Трактора» Заку Фукале устроили «слепую» дегустацию популярных челябинских напитков. Не все они пришлись голкиперу по вкусу. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Трактор». 

«Это что, соленная вода? Вы ее в Черном море набрали?» — возмутился Фукале во время пробы напитков, и, судя по кадрам, побежал сплевывать минералку. 

Голкиперу также не понравился и квас. Этот напиток напомнил ему смесь колы и пива. Больше всего Фукале пришлись по вкусу натуральные соки.

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Канадскому вратарю «Трактора» Заку Фукале устроили «слепую» дегустацию популярных челябинских напитков. Не все они пришлись голкиперу по вкусу. Об этом сообщает пресс-служба ХК «Трактор».  «Это что, соленная вода? Вы ее в Черном море набрали?» — возмутился Фукале во время пробы напитков, и, судя по кадрам, побежал сплевывать минералку.  Голкиперу также не понравился и квас. Этот напиток напомнил ему смесь колы и пива. Больше всего Фукале пришлись по вкусу натуральные соки.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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