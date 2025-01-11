11 января 2025

В Челябинске все маршруты к соцучреждениям посыпали противогололедными смесями

© Служба новостей «URA.RU»
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Все заявки мэрией отработаны в полном объеме
Все заявки мэрией отработаны в полном объеме Фото:

По поручению мэра Алексея Лошкина во всех районах Челябинска завершается работа по зачистке и обработке противогололедными смесями маршрутов, ведущих к социальным учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба администрации. 

«Все заявки, переданные из системы образования и здравоохранения, отработаны в полном объеме. Сегодня днем работает 233 единицы техники и 545 дорожных рабочих», — говорится в telegram-канале мэрии. 

Отмечается, что по всей улично-дорожной сети проводится очистка остановок, тротуаров, пешеходных переходов. Также к рабочей неделе выход общественного транспорта подготовлен в полном объеме, проведены дополнительные инструктажи с водителями.

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По поручению мэра Алексея Лошкина во всех районах Челябинска завершается работа по зачистке и обработке противогололедными смесями маршрутов, ведущих к социальным учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба администрации.  «Все заявки, переданные из системы образования и здравоохранения, отработаны в полном объеме. Сегодня днем работает 233 единицы техники и 545 дорожных рабочих», — говорится в telegram-канале мэрии.  Отмечается, что по всей улично-дорожной сети проводится очистка остановок, тротуаров, пешеходных переходов. Также к рабочей неделе выход общественного транспорта подготовлен в полном объеме, проведены дополнительные инструктажи с водителями.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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