В Челябинске все маршруты к соцучреждениям посыпали противогололедными смесями

По поручению мэра Алексея Лошкина во всех районах Челябинска завершается работа по зачистке и обработке противогололедными смесями маршрутов, ведущих к социальным учреждениям. Об этом сообщает пресс-служба администрации.
«Все заявки, переданные из системы образования и здравоохранения, отработаны в полном объеме. Сегодня днем работает 233 единицы техники и 545 дорожных рабочих», — говорится в telegram-канале мэрии.
Отмечается, что по всей улично-дорожной сети проводится очистка остановок, тротуаров, пешеходных переходов. Также к рабочей неделе выход общественного транспорта подготовлен в полном объеме, проведены дополнительные инструктажи с водителями.
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