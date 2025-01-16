На севере Свердловской области отказались от крещенских купаний

Власти Волчанска (Свердловская область) приняли решение об отмене крещенских купаний. Такое решение связано с аномально теплой погодой, из-за которой на водоемах образовался тонкий лед. Об этом рассказали в пресс-службе горадминистрации.
«Учитывая, что безопасность граждан — это ключевое требование при проведении подобных мероприятий, члены организационного комитета приняли решение отменить проведение крещенских купаний в этом году», — следует из сообщения. Жителей призвали воздержаться от создания собственных прорубей.
Ранее без крещенских купаний оставили жителей Заречного и Краснотурьинска, а также двух сел Кунгурка и Мариинск недалеко от Ревды. Причина аналогичная.
По всей области вопрос с купелями будут решать ближе к Крещению, которое пройдет 19 января. Сотрудники регионального ГУ МЧС России будут рассчитывать максимально допустимое количество людей, которые одновременно могут находиться около проруби. Если толщина льда будет недостаточной, мероприятия ограничат.
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