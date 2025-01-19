В Госдуме объяснили, почему ВСУ стягивают танки в район Суджи

Депутат Чепа: ВСУ перебрасывают технику НАТО к Судже из-за инаугурации Трампа
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Депутат Чепа связал стягивание техники НАТО к Судже с инаугурацией Трампа
Депутат Чепа связал стягивание техники НАТО к Судже с инаугурацией Трампа Фото:
новость из сюжета
В Курской области развернулись бои с ВСУ

ВСУ перебрасывают технику НАТО к Судже в Курской области в связи с предстоящей инаугурацией новоизбаранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.

«Все ждут после инаугурации каких-то действий. [Украинский лидер Владимир] Зеленский, наверное, готовит некую козырную карту в случае подготовки каких-то переговоров, а козырная карта — это Курская область. На сегодняшний день более 70 процентов оккупированной Украиной в августе прошлого года территорий сегодня уже освобождены», — сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру», объясняя переброску танков к Судже. 

Депутат также упомянул, что вокруг Суджи продолжается освобождение населенных пунктов, и Украина пытается сохранить свое присутствие на территории Курской области, чтобы использовать это в будущем как аргумент в переговорах. Он добавил, что к февралю Суджа может быть окружена или взята в клещи, при этом российские силы действуют осторожно, учитывая присутствие российских граждан на территории.

Ранее telegram-канал Shot сообщал, что украинская армия стягивает технику НАТО и личный состав к Судже Курской области. По данным канал, в регион были переброшены подразделения 73-го полка специальных операций Украины, который относится к числу наиболее элитных военных формирований страны.

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ВСУ перебрасывают технику НАТО к Судже в Курской области в связи с предстоящей инаугурацией новоизбаранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа. «Все ждут после инаугурации каких-то действий. [Украинский лидер Владимир] Зеленский, наверное, готовит некую козырную карту в случае подготовки каких-то переговоров, а козырная карта — это Курская область. На сегодняшний день более 70 процентов оккупированной Украиной в августе прошлого года территорий сегодня уже освобождены», — сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру», объясняя переброску танков к Судже.  Депутат также упомянул, что вокруг Суджи продолжается освобождение населенных пунктов, и Украина пытается сохранить свое присутствие на территории Курской области, чтобы использовать это в будущем как аргумент в переговорах. Он добавил, что к февралю Суджа может быть окружена или взята в клещи, при этом российские силы действуют осторожно, учитывая присутствие российских граждан на территории. Ранее telegram-канал Shot сообщал, что украинская армия стягивает технику НАТО и личный состав к Судже Курской области. По данным канал, в регион были переброшены подразделения 73-го полка специальных операций Украины, который относится к числу наиболее элитных военных формирований страны.
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