В Госдуме объяснили, почему ВСУ стягивают танки в район Суджи

ВСУ перебрасывают технику НАТО к Судже в Курской области в связи с предстоящей инаугурацией новоизбаранного президента США Дональда Трампа 20 января. Об этом сообщил первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа.
«Все ждут после инаугурации каких-то действий. [Украинский лидер Владимир] Зеленский, наверное, готовит некую козырную карту в случае подготовки каких-то переговоров, а козырная карта — это Курская область. На сегодняшний день более 70 процентов оккупированной Украиной в августе прошлого года территорий сегодня уже освобождены», — сказал Чепа в беседе с «Лентой.ру», объясняя переброску танков к Судже.
Депутат также упомянул, что вокруг Суджи продолжается освобождение населенных пунктов, и Украина пытается сохранить свое присутствие на территории Курской области, чтобы использовать это в будущем как аргумент в переговорах. Он добавил, что к февралю Суджа может быть окружена или взята в клещи, при этом российские силы действуют осторожно, учитывая присутствие российских граждан на территории.
Ранее telegram-канал Shot сообщал, что украинская армия стягивает технику НАТО и личный состав к Судже Курской области. По данным канал, в регион были переброшены подразделения 73-го полка специальных операций Украины, который относится к числу наиболее элитных военных формирований страны.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.