Челябинцам раскрыли, сколько стоит проживание на лучших курортах зимой

Самыми популярными ГЛК под Челябинском стали «Солнечная долина» и «Завьялиха»

20 января 2025 в 19:26 Размер текста - 17 +

Снять жилье на самых популярных ГЛК в регионе можно за 3 500 — 20 000 рублей в сутки Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В подборку самых популярных курортов на Урале для зимнего отдыха попали два ГЛК, расположенных в Челябинской области. Ими стали ГЛК «Солнечная долина» и «Завьялиха». Стоимость аренды жилья там варьируется от 3 500 до 20 000 рублей в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито путешествия». «Горнолыжные курорты — отличная возможность найти новое хобби, насладиться скоростью и живописными видами. В Челябинской области в подборку самых популярных курортов вошли горнолыжные курорты „Солнечная долина“ и „Завьялиха“», — сообщили в пресс-службе. Курорт «Солнечная долина» расположен в Миассе в 120 км от Челябинска. Там сезон зимних видов спорта открывается в конце ноября и длится до середины апреля. Кроме того, на ГЛК можно покататься на тюбинге, сходить на занятие по йоге, посетить тематические мероприятия или отправиться на зимнюю рыбалку. Для тех, кто хочет расслабиться после активного отдыха на природе, подойдет отель бизнес-класса. Также на территории видового апарт-отеля расположен SPA-центр с крытым подогреваемым бассейном, сауной и тренажерным залом. Стоимость номера на двоих составляет от 10 000 рублей в сутки. Более бюджетный вариант — таунхаус. Жилье подойдет для троих гостей. Стоимость аренды дома составляет от 4 000 рублей в сутки. Курорт «Завьялиха» расположен всего в семи километрах от Трехгорного и в 220 км от Челябинска на одноименной горе Завьялиха. Гостям доступно 11 безопасных для начинающих лыжников трасс, и отличный панорамный вид на горные пейзажи. В 40 минутах езды от курорта также находится национальный парк «Зюраткуль», где можно заняться скалолазанием и конным спортом. В десяти минутах езды от Завьялихи расположен небольшой дом для компании из четырех человек с новым ремонтом, русской баней на дровах и мангальной зоной. Его можно арендовать за 5 000 рублей в сутки. Снять номер на курорте «Солнечная долина» можно за 10 000 рублей в сутки Пресс-служба «Авито» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В подборку самых популярных курортов на Урале для зимнего отдыха попали два ГЛК, расположенных в Челябинской области. Ими стали ГЛК «Солнечная долина» и «Завьялиха». Стоимость аренды жилья там варьируется от 3 500 до 20 000 рублей в сутки. Об этом сообщили в пресс-службе «Авито путешествия». «Горнолыжные курорты — отличная возможность найти новое хобби, насладиться скоростью и живописными видами. В Челябинской области в подборку самых популярных курортов вошли горнолыжные курорты „Солнечная долина“ и „Завьялиха“», — сообщили в пресс-службе. Курорт «Солнечная долина» расположен в Миассе в 120 км от Челябинска. Там сезон зимних видов спорта открывается в конце ноября и длится до середины апреля. Кроме того, на ГЛК можно покататься на тюбинге, сходить на занятие по йоге, посетить тематические мероприятия или отправиться на зимнюю рыбалку. Для тех, кто хочет расслабиться после активного отдыха на природе, подойдет отель бизнес-класса. Также на территории видового апарт-отеля расположен SPA-центр с крытым подогреваемым бассейном, сауной и тренажерным залом. Стоимость номера на двоих составляет от 10 000 рублей в сутки. Более бюджетный вариант — таунхаус. Жилье подойдет для троих гостей. Стоимость аренды дома составляет от 4 000 рублей в сутки. Курорт «Завьялиха» расположен всего в семи километрах от Трехгорного и в 220 км от Челябинска на одноименной горе Завьялиха. Гостям доступно 11 безопасных для начинающих лыжников трасс, и отличный панорамный вид на горные пейзажи. В 40 минутах езды от курорта также находится национальный парк «Зюраткуль», где можно заняться скалолазанием и конным спортом. В десяти минутах езды от Завьялихи расположен небольшой дом для компании из четырех человек с новым ремонтом, русской баней на дровах и мангальной зоной. Его можно арендовать за 5 000 рублей в сутки.