Задержанного свердловского экс-министра Смирнова привезут в суд Екатеринбурга

Меру пресечения экс-министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, которого задержали по подозрению в крупной взятке, изберут в Ленинской райсуде Екатеринбурга. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции.
«Процесс назначен на 14 часов», — сказали в суде. Официальных комментариев от силовых структур нет. Но известно, что следователи будут просить отправить Смирнова под стражу.
По данным URA.RU, Смирнова задержали 23 января. Свой пост он покинул 13 января. По слухам, его задержание могло планироваться еще в конце 2024 года. Все новости по теме — в сюжете URA.RU.
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