Общество Задержанного свердловского экс-министра Смирнова привезут в суд Екатеринбурга 24 января 2025 в 11:35 Размер текста - 17 + Николая Смирнова обвиняют в коррупции Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Задержан свердловский экс-министр ЖКХ Смирнов Меру пресечения экс-министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, которого задержали по подозрению в крупной взятке, изберут в Ленинской райсуде Екатеринбурга. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Процесс назначен на 14 часов», — сказали в суде. Официальных комментариев от силовых структур нет. Но известно, что следователи будут просить отправить Смирнова под стражу. По данным URA.RU, Смирнова задержали 23 января. Свой пост он покинул 13 января. По слухам, его задержание могло планироваться еще в конце 2024 года. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Меру пресечения экс-министру энергетики и ЖКХ Свердловской области Николаю Смирнову, которого задержали по подозрению в крупной взятке, изберут в Ленинской райсуде Екатеринбурга. Информацию URA.RU подтвердили в инстанции. «Процесс назначен на 14 часов», — сказали в суде. Официальных комментариев от силовых структур нет. Но известно, что следователи будут просить отправить Смирнова под стражу. По данным URA.RU, Смирнова задержали 23 января. Свой пост он покинул 13 января. По слухам, его задержание могло планироваться еще в конце 2024 года. Все новости по теме — в сюжете URA.RU. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям