ЕР поддержала волонтеров, устраняющих последствия ЧС в Краснодарском крае

«Единая Россия» поддержала волонтеров, которые принимают участие в ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае, где произошел разлив нефтепродуктов. Партия активно работает над реализацией предложений волонтеров, предоставляя необходимое техническое оборудование.
«Наша цель — помочь тем, чем необходимо, выслушать всех и вместе реализовывать предложения, поступающие от волонтеров», — передает слова уполномоченного партии по волонтерской работе в зонах ЧС Игоря Кастюкевича пресс-служба «Единой России». Он добавил, что партия реализует предложения волонтеров, включая обеспечение техническими средствами для упрощения работы с песком и привлечение профессиональных орнитологов для контроля над спасением птиц.
В настоящее время в работе участвуют 903 волонтера, и, согласно информации от МЧС, нет необходимости увеличивать это число. Кастюкевич отметил, насколько важно внимательно слушать предложения волонтеров и быть готовым находить технические решения, которые помогут облегчить их работу.
В Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошла авария с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за сильного шторма, в результате которой погиб один человек. В море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Правительство выделило 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива. Также создан оперативный штаб для координации соответствующих действий, передает РАПСИ.
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