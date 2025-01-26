ЕР поддержала волонтеров, устраняющих последствия ЧС в Краснодарском крае

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Кастюкевич отметил необходимость поиска технических решений для упрощения работы волонтеров
Кастюкевич отметил необходимость поиска технических решений для упрощения работы волонтеров Фото:
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Разлив мазута в Черноморье

«Единая Россия» поддержала волонтеров, которые принимают участие в ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае, где произошел разлив нефтепродуктов. Партия активно работает над реализацией предложений волонтеров, предоставляя необходимое техническое оборудование.

«Наша цель — помочь тем, чем необходимо, выслушать всех и вместе реализовывать предложения, поступающие от волонтеров», — передает слова уполномоченного партии по волонтерской работе в зонах ЧС Игоря Кастюкевича пресс-служба «Единой России». Он добавил, что партия реализует предложения волонтеров, включая обеспечение техническими средствами для упрощения работы с песком и привлечение профессиональных орнитологов для контроля над спасением птиц.

В настоящее время в работе участвуют 903 волонтера, и, согласно информации от МЧС, нет необходимости увеличивать это число. Кастюкевич отметил, насколько важно внимательно слушать предложения волонтеров и быть готовым находить технические решения, которые помогут облегчить их работу.

В Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошла авария с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за сильного шторма, в результате которой погиб один человек. В море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Правительство выделило 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива. Также создан оперативный штаб для координации соответствующих действий, передает РАПСИ.

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«Единая Россия» поддержала волонтеров, которые принимают участие в ликвидации последствий ЧС в Краснодарском крае, где произошел разлив нефтепродуктов. Партия активно работает над реализацией предложений волонтеров, предоставляя необходимое техническое оборудование. «Наша цель — помочь тем, чем необходимо, выслушать всех и вместе реализовывать предложения, поступающие от волонтеров», — передает слова уполномоченного партии по волонтерской работе в зонах ЧС Игоря Кастюкевича пресс-служба «Единой России». Он добавил, что партия реализует предложения волонтеров, включая обеспечение техническими средствами для упрощения работы с песком и привлечение профессиональных орнитологов для контроля над спасением птиц. В настоящее время в работе участвуют 903 волонтера, и, согласно информации от МЧС, нет необходимости увеличивать это число. Кастюкевич отметил, насколько важно внимательно слушать предложения волонтеров и быть готовым находить технические решения, которые помогут облегчить их работу. В Керченском проливе 15 декабря 2024 года произошла авария с танкерами «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239» из-за сильного шторма, в результате которой погиб один человек. В море вылилось около 2,4 тысячи тонн нефтепродуктов. Правительство выделило 1,5 миллиарда рублей на ликвидацию последствий разлива. Также создан оперативный штаб для координации соответствующих действий, передает РАПСИ.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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