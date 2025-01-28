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14:05
Доцент УрГЭУ попался на взятке от студентки
14:00
В Екатеринбурге экс-депутат засудил юриста за недостоверную и порочащую информацию
13:58
В Екатеринбурге задержан экстремист из федерального розыска
Политблок УГМК усилит близкий соратник губернатора Куйвашева
13:17
Чистить свердловские дороги в разгар снегопада вывели сотни машин. Фото
13:06
«Чехи будут палкой избивать»: как свердловский «смотрящий» вымогал деньги у жертв
13:03
Екатеринбуржец убил друга, допившего остатки водки