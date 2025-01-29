Жертвы дебошира, подстрелившего свердловчанина в Турции, забрали заявления

29 января 2025 в 18:07 Размер текста - 17 +

Сам хулиган находится под стражей Фото: Руслан Яроцкий © URA.RU Двое пострадавших от дебошира, который также подстрелил свердловчанина Григория Ш. во время уличных разборок в Турции, забрали свои заявления из полиции. В уголовном деле осталось лишь трое потерпевших, включая уральца. Об этом URA.RU рассказала его супруга. «Запугиваний [со стороны хулигана] не было. Но двое потерпевших забрали свои заявления. По какой причине, не знаем. Когда это все произошло, полицейские говорили, что у них семь заявлений. Сейчас юристы ознакомились с делом и сказали, что всего заявлений было пять, сейчас осталось три», — сообщила девушка. Агрессор находится под стражей. Его судят в Стамбуле. Уральцы на заседания не ходят. «Переводчица говорила, что [подсудимый] — не бедный, так как имеет такое оружие. Это дорого, и не все могут себе позволить», — описала его свердловчанка. ЧП произошло вечером 5 октября в турецком районе Таксим. Прогуливаясь, Григорий с женой заметили мужчин, которые выясняли отношения. Во время ссоры один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Супруги попытались спрятаться в кафе, но Григорий не успел. Его экстренно доставили в госпиталь Стамбула. Там выяснилось, что пуля распалась на пять осколков. Турецкие врачи не стали лечить его, спустя два дня семья срочно приехала в Екатеринбург на операцию. После инцидента им предложили пойти на мировую с обидчиком. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Двое пострадавших от дебошира, который также подстрелил свердловчанина Григория Ш. во время уличных разборок в Турции, забрали свои заявления из полиции. В уголовном деле осталось лишь трое потерпевших, включая уральца. Об этом URA.RU рассказала его супруга. «Запугиваний [со стороны хулигана] не было. Но двое потерпевших забрали свои заявления. По какой причине, не знаем. Когда это все произошло, полицейские говорили, что у них семь заявлений. Сейчас юристы ознакомились с делом и сказали, что всего заявлений было пять, сейчас осталось три», — сообщила девушка. Агрессор находится под стражей. Его судят в Стамбуле. Уральцы на заседания не ходят. «Переводчица говорила, что [подсудимый] — не бедный, так как имеет такое оружие. Это дорого, и не все могут себе позволить», — описала его свердловчанка. ЧП произошло вечером 5 октября в турецком районе Таксим. Прогуливаясь, Григорий с женой заметили мужчин, которые выясняли отношения. Во время ссоры один из них достал пистолет и открыл стрельбу. Супруги попытались спрятаться в кафе, но Григорий не успел. Его экстренно доставили в госпиталь Стамбула. Там выяснилось, что пуля распалась на пять осколков. Турецкие врачи не стали лечить его, спустя два дня семья срочно приехала в Екатеринбург на операцию. После инцидента им предложили пойти на мировую с обидчиком.