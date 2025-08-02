«Я устала от лжи»: разлучившая Тарасова с Бузовой столкнулась с предательством мужа

Российская модель Анастасия Костенко, которая некогда разлучила футболиста Дмитрий Тарасова с певицей Ольгой Бузовой, столкнулась с предательством мужа. Об этом сообщает Starhit.
«Я устала от лжи, что несется по стопам», — заявила Костенко. Она это сделала, опубликовав стихотворение в личном блоге. Якобы стихотворение было ответом на ранее опубликованную переписку Тарасова с двумя моделями в Сочи, с которыми тот пытался познакомиться.
Ранее Дмитрий Тарасов уже становился участником скандалов, связанных с изменами: его предыдущий брак с Ольгой Бузовой распался из-за подозрений в неверности, а новой избранницей футболиста тогда стала именно Анастасия Костенко. На фоне сложившейся ситуации, в сети вновь обсуждают поведение спортсмена, однако ни он, ни его супруга пока не комментируют ситуацию публично.
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