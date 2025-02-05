Росавиация ожидает упадка пассажиропотока в этом году

В 2025 году Росавиация ожидает снижение пассажиропотока российских авиакомпаний. Об этом заявил глава ведомства Дмитрий Ядров на форуме NAIS-2025. По его словам, на этот год ведомство ставит планку на 109,7 млн пассажиров, это меньше чем показатель прошлого года на 1,7%.
«На этот год Росавиация с Минтрансом ставят планку порядка 109,7 млн пассажиров», — передает слова Ядрова «Интерфакс». Таким образом, общий трафик пассажиропотока в России может упасть примерно на 1,7%.
За 2024 год авиакомпании перевезли 111,6 млн человек. Это на 5,8% больше, чем в 2023 году. Получается, что внутренний трафик пассажиропотока за прошедший год составил 84,6 млн (+2%), зарубежный — 27 млн (+20,1%).
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