В Перми строители завершили монтировать первый пролет нового железнодорожного моста через Каму. Кадры с масштабной стройки в своем telegram-канале опубликовала Свердловская железная дорога.
«Металлическую конструкцию длиной в 77 метров установили на первые две опоры. Всего в русловой части готовы уже четыре из 13 опор. Ведем стройку с технологического моста, который специально возводим для монтажа основного сооружения», — говорится в комментарии к видео в telegram-канале «Телеграмма РЖД».
В сообщении также уточняется, что параллельно с работами в русловой части развернули стройку и на эстакадных подходах к Каме. На правом берегу сейчас смонтировали 20 опор из 21. На левобережье — 16 опор из запланированных 30.
Новый мост будет располагаться параллельно действующей железнодорожной переправе на Камской ГЭС. Северный обход позволит организовать движение поездов в объезд плотины. Также благодаря ему будет оптимизирован перевозочный процесс для пропуска перспективных грузов промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла на Транссибе.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Telegram-канал «Большая Пермь» — у нас всегда свежие события Перми и Пермского края. Подписывайтесь!