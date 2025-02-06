06 февраля 2025

В Перми закончили монтаж первого пролета нового моста через Каму. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
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По новому мосту через Каму скоро поедут поезда
По новому мосту через Каму скоро поедут поезда Фото:

В Перми строители завершили монтировать первый пролет нового железнодорожного моста через Каму. Кадры с масштабной стройки в своем telegram-канале опубликовала Свердловская железная дорога.

«Металлическую конструкцию длиной в 77 метров установили на первые две опоры. Всего в русловой части готовы уже четыре из 13 опор. Ведем стройку с технологического моста, который специально возводим для монтажа основного сооружения», — говорится в комментарии к видео в telegram-канале «Телеграмма РЖД».

В сообщении также уточняется, что параллельно с работами в русловой части развернули стройку и на эстакадных подходах к Каме. На правом берегу сейчас смонтировали 20 опор из 21. На левобережье — 16 опор из запланированных 30.

Новый мост будет располагаться параллельно действующей железнодорожной переправе на Камской ГЭС. Северный обход позволит организовать движение поездов в объезд плотины. Также благодаря ему будет оптимизирован перевозочный процесс для пропуска перспективных грузов промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла на Транссибе.

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В Перми строители завершили монтировать первый пролет нового железнодорожного моста через Каму. Кадры с масштабной стройки в своем telegram-канале опубликовала Свердловская железная дорога. «Металлическую конструкцию длиной в 77 метров установили на первые две опоры. Всего в русловой части готовы уже четыре из 13 опор. Ведем стройку с технологического моста, который специально возводим для монтажа основного сооружения», — говорится в комментарии к видео в telegram-канале «Телеграмма РЖД». В сообщении также уточняется, что параллельно с работами в русловой части развернули стройку и на эстакадных подходах к Каме. На правом берегу сейчас смонтировали 20 опор из 21. На левобережье — 16 опор из запланированных 30. Новый мост будет располагаться параллельно действующей железнодорожной переправе на Камской ГЭС. Северный обход позволит организовать движение поездов в объезд плотины. Также благодаря ему будет оптимизирован перевозочный процесс для пропуска перспективных грузов промышленных предприятий Березниковско-Соликамского узла на Транссибе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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