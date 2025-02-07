Власти выделяют 2,5 млрд рублей на работы по реконструкции Чусовского моста

Пермский застройщик «Дом.59», который принадлежит властям региона, ищет субподрядчиков для реконструкции проблемного объекта. Речь о Чусовском мосте. Строительные работы на нем нужно выполнить за два года. Общая цена соответствующих контрактов составляет 2,5 млрд рублей.
«Исполнитель должен продолжить ранее начатое другим подрядчиком строительство нового мостового перехода через Чусовую и реконструкцию старого. А также соорудить подпорные стены», — сообщается в одном из лотов, размещенном на портале госзакупок.
Мост через Чусовую был построен в 1996 году. В конце 2022 года рядом с ним открыли новый мостовой переход, а старый закрыли на ремонт. Но из-за споров с подрядчиком АО «СтройТрансГаз» объект не сдан до сих пор. В октябре 2024 года власти разорвали контракт с этой компанией.
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