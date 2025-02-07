Заведено дело после нападения британского дипломата на журналистку из РФ

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Из-за неосторожного действия в МВД завели дело на британского дипломата
Из-за неосторожного действия в МВД завели дело на британского дипломата Фото:

В Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, предположительно, сотрудника посольства Великобритании, который толкнул журналистку в аэропорту Внуково. Инцидент произошел во время попытки журналистки взять интервью у прибывших британских дипломатов, что было частью ее редакционного задания.

«Заявительница пояснила, что в рамках редакционного задания она осуществляла фото- и видеосъемку и пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании. <...> неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник посольства Великобритании в Российской Федерации, толкнул ее, в результате чего девушка потеряла равновесие», — сообщила пресс-служба МВД РФ. Информация об этом размещена на сайте ведомства.

Полиция направила запрос в дипломатическую миссию Великобритании с просьбой предоставить информацию о личности предполагаемого правонарушителя и его статусе. Ответа от посольства пока не последовало. Расследование продолжается, и в МВД заявляют о намерении действовать в рамках российского законодательства для восстановления справедливости.

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В Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, предположительно, сотрудника посольства Великобритании, который толкнул журналистку в аэропорту Внуково. Инцидент произошел во время попытки журналистки взять интервью у прибывших британских дипломатов, что было частью ее редакционного задания. «Заявительница пояснила, что в рамках редакционного задания она осуществляла фото- и видеосъемку и пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании. <...> неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник посольства Великобритании в Российской Федерации, толкнул ее, в результате чего девушка потеряла равновесие», — сообщила пресс-служба МВД РФ. Информация об этом размещена на сайте ведомства. Полиция направила запрос в дипломатическую миссию Великобритании с просьбой предоставить информацию о личности предполагаемого правонарушителя и его статусе. Ответа от посольства пока не последовало. Расследование продолжается, и в МВД заявляют о намерении действовать в рамках российского законодательства для восстановления справедливости.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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