Заведено дело после нападения британского дипломата на журналистку из РФ

В Москве возбудили уголовное дело в отношении мужчины, предположительно, сотрудника посольства Великобритании, который толкнул журналистку в аэропорту Внуково. Инцидент произошел во время попытки журналистки взять интервью у прибывших британских дипломатов, что было частью ее редакционного задания.
«Заявительница пояснила, что в рамках редакционного задания она осуществляла фото- и видеосъемку и пыталась взять интервью у прибывших в Москву дипломатов из Великобритании. <...> неизвестный мужчина, предположительно, сотрудник посольства Великобритании в Российской Федерации, толкнул ее, в результате чего девушка потеряла равновесие», — сообщила пресс-служба МВД РФ. Информация об этом размещена на сайте ведомства.
Полиция направила запрос в дипломатическую миссию Великобритании с просьбой предоставить информацию о личности предполагаемого правонарушителя и его статусе. Ответа от посольства пока не последовало. Расследование продолжается, и в МВД заявляют о намерении действовать в рамках российского законодательства для восстановления справедливости.
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