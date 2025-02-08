В Финском заливе порвали российский кабель

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В Финском заливе оборвался кабель РФ
В Финском заливе оборвался кабель РФ Фото:

Российский кабель оборвался в Финском заливе. Как сообщили в береговой охране, это произошло в исключительной экономической зоне Финляндии.

«Береговая охрана Финского залива следит за выполнением закона об исключительной экономической зоне, где в настоящее время судно РФ ремонтирует оборванный российский кабель», — доложили в береговой охране Финского залива. Пост опубликован в соцсети X.

Отмечается, что Россия заранее проинформировала охрану залива о прорыве кабеля. Уведомление было составлено со всеми условиями разрешения на проведение работ в данном регионе.

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Российский кабель оборвался в Финском заливе. Как сообщили в береговой охране, это произошло в исключительной экономической зоне Финляндии. «Береговая охрана Финского залива следит за выполнением закона об исключительной экономической зоне, где в настоящее время судно РФ ремонтирует оборванный российский кабель», — доложили в береговой охране Финского залива. Пост опубликован в соцсети X. Отмечается, что Россия заранее проинформировала охрану залива о прорыве кабеля. Уведомление было составлено со всеми условиями разрешения на проведение работ в данном регионе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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