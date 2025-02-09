Зарплата челябинских продавцов приблизилась к доходам грузчиков

В Челябинской области продавцы стали зарабатывать почти на уровне грузчиков. Как URA.RU рассказали в пресс-службе сервиса «Зарплата.ру», первые теперь получают по 49,5 тысячи рублей, вторые — 55 тысяч.
«За год в ретейле произошел рекордный рост заработных плат. По наиболее востребованным вакансиям продавцов-консультантов рост медианной зарплаты в Челябинской области за год составил 44% до 49,5 тысячи рублей. Доходы грузчиков выросли на 38% до 55 тысяч рублей», — сообщили URA.RU в «Зарплате.ру».
Значительный рост зарплат наблюдался и среди других специалистов ретейла. Товароведы в регионе стали зарабатывать на 28% больше — по 57,5 тысячи рублей. В других регионах УрФО также наметилась положительная динамика. В Тюменской области зарплаты продавцов-консультантов выросли на 31% (до 50,2 тысячи рублей), в Свердловской и Курганской областях — на 24% (до 47 тысяч).
Аналитики оценили тренд. Они отметили, что изменения на рынке труда связаны с нехваткой кадров. Дефицит специалистов заставил компании активно бороться за сотрудников, предлагая более высокие зарплаты. Ретейл традиционно включился в зарплатную гонку позже остальных. При этом чаще всего соискатели стали выбирать вакансии с частичной занятостью. Возможность их предоставлять стала конкурентным преимуществом отрасли.
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