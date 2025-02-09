Новый бассейн построят в Челябинске

10 февраля 2025 в 11:00 Размер текста - 17 +

Челябинцам пообещали новый бассейн на северо-западе города Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На северо-западе Челябинска будет построен новый бассейн. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне, передает корреспондент URA.RU. «Выдано разрешение на строительство бассейна на северо-западе Челябинска. Объект появится по улице Братьев Кашириных, 129», — сообщил Шамне, передает корреспондент URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На северо-западе Челябинска будет построен новый бассейн. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне, передает корреспондент URA.RU. «Выдано разрешение на строительство бассейна на северо-западе Челябинска. Объект появится по улице Братьев Кашириных, 129», — сообщил Шамне, передает корреспондент URA.RU.