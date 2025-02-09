09 февраля 2025

Новый бассейн построят в Челябинске

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Бассейн построенный РМК в Карабаше. Челябинск, бассейн
Челябинцам пообещали новый бассейн на северо-западе города Фото:

На северо-западе Челябинска будет построен новый бассейн. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне, передает корреспондент URA.RU.

«Выдано разрешение на строительство бассейна на северо-западе Челябинска. Объект появится по улице Братьев Кашириных, 129», — сообщил Шамне, передает корреспондент URA.RU.

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На северо-западе Челябинска будет построен новый бассейн. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне, передает корреспондент URA.RU. «Выдано разрешение на строительство бассейна на северо-западе Челябинска. Объект появится по улице Братьев Кашириных, 129», — сообщил Шамне, передает корреспондент URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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