Новый бассейн построят в Челябинске

Челябинцам пообещали новый бассейн на северо-западе города
На северо-западе Челябинска будет построен новый бассейн. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал заместитель главы города по строительству Владимир Шамне, передает корреспондент URA.RU.
«Выдано разрешение на строительство бассейна на северо-западе Челябинска. Объект появится по улице Братьев Кашириных, 129», — сообщил Шамне, передает корреспондент URA.RU.
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