В Челябинск приедет актер Сергей Никоненко

В Челябинске 11 февраля состоится творческая встреча с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко. Мероприятие пройдет в Челябинской областной универсальной научной библиотеке и начнется в 16:00, сообщили в пресс-службе правительства региона.
«Во вторник, 11 февраля, в Челябинской областной универсальной научной библиотеке пройдет творческая встреча Сергея Никоненко, ученика кинорежиссера Сергея Герасимова. Это одно из мероприятий проекта в рамках Всероссийского Герасимовского киноконкурса „В начале славных дел — 2025“», — уточнили в пресс-службе.
На встрече также выступят руководитель проекта Лариса Сазонова и директор киноцентра имени Герасимова Юрий Сычев. Вход будет свободным.
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