09 февраля 2025

В Челябинск приедет актер Сергей Никоненко

© Служба новостей «URA.RU»
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На встречу с Никоненко приглашают школьников
На встречу с Никоненко приглашают школьников Фото:

В Челябинске 11 февраля состоится творческая встреча с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко. Мероприятие пройдет в Челябинской областной универсальной научной библиотеке и начнется в 16:00, сообщили в пресс-службе правительства региона.

«Во вторник, 11 февраля, в Челябинской областной универсальной научной библиотеке пройдет творческая встреча Сергея Никоненко, ученика кинорежиссера Сергея Герасимова. Это одно из мероприятий проекта в рамках Всероссийского Герасимовского киноконкурса „В начале славных дел — 2025“», — уточнили в пресс-службе.

На встрече также выступят руководитель проекта Лариса Сазонова и директор киноцентра имени Герасимова Юрий Сычев. Вход будет свободным.

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В Челябинске 11 февраля состоится творческая встреча с народным артистом РСФСР Сергеем Никоненко. Мероприятие пройдет в Челябинской областной универсальной научной библиотеке и начнется в 16:00, сообщили в пресс-службе правительства региона. «Во вторник, 11 февраля, в Челябинской областной универсальной научной библиотеке пройдет творческая встреча Сергея Никоненко, ученика кинорежиссера Сергея Герасимова. Это одно из мероприятий проекта в рамках Всероссийского Герасимовского киноконкурса „В начале славных дел — 2025“», — уточнили в пресс-службе. На встрече также выступят руководитель проекта Лариса Сазонова и директор киноцентра имени Герасимова Юрий Сычев. Вход будет свободным.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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