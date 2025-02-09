В Екатеринбурге утром 10 февраля посетители не могли попасть в судебный участок №3 на улице Красноуральской, 25А из-за отсутствия пристава. Из-за этого процессы начались с большой задержкой, сообщил читатель URA.RU.
«Даже в суде все были в шоке. Пристав просто по какой-то причине не пришел на работу. Мы ждали на улице около двух часов. Затем, видимо, работники суда поняли, что пристава не дождаться и стали запускать всех без него. Сам он появился потом в районе обеда», — сказал собеседник агентства.
Опрошенные URA.RU городские адвокаты заявили, что раньше не сталкивались с такой проблемой. В судебный участок направлен запрос о комментарии. Также корреспондент обратился в пресс-службу областного ГУФССП, ответ будет опубликован, как только поступит.
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