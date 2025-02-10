Пермских школьников начали учить студенты из Китая

В пермской гимназии №11 имени Сергея Дягилева к работе приступили студенты из Китая. Они еще сами учатся в педагогическом университете, а в гимназии будут проходить практику. 10 февраля их представили ученикам.
«С сегодняшнего дня в МБОУ „Гимназия № 11 им. С. П. Дягилева“ будут проходить свою учебную практику студенты из Китая, которые обучаются в ПГГПУ», — говорится на странице гимназии в соцсети «ВКонтакте». На опубликованном фото запечатлена линейка, на которой школьников знакомят с новыми преподавателями.
В гимназии отмечают, что с иностранными студентами сотрудничают уже не первый раз. В этом году в учреждение пришли 12 студентов из Китая.
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