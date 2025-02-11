В Екатеринбурге после массовых проверок свою работу продолжают несколько магазинов низких цен «Светофор». На первый взгляд, ассортимент не стал меньше, а на полках можно найти товары даже из-за рубежа. Корреспондент URA.RU изучил прилавки, нашел самые необычные товары и выяснил, сколько они стоят.
В отделе с крупами можно найти куриную лапшу прямиком из Китая. На упаковке много символов, а пачка весом в 140 граммов обойдется в 46,10 рублей. Иранский сыр фета за 172,50 рублей в большом количестве выставлен в холодильниках. Тыквенные семечки тоже из Китая продают за 195 рублей.
Что касается фруктов, то там тоже немало интересного, например, банановые чипсы из Филиппин за 129,90 рублей, изюм по 196,70 рублей за один килограмм и курагу за 243,20 рублей — из Узбекистана. Любителям экзотики могут приглянуться кубики манго, на упаковке указана страна происхождения: Вьетнам, полкило таких кубиков стоит 184,90 рублей. Армянские оливки и маслины продают за 139,80 рублей, а коньяк — за 651 рубль.
Ранее в свердловских магазинах «Светофор» Россельхознадзор выявил ряд нарушений. Продукты там продавали без ветеринарных сопроводительных документов.
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