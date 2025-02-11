В свердловских магазинах «Светофор» нашли опасные продукты

Некоторые продукты не имели сопроводительных документов (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

В свердловских магазинах сети «Светофор» продавали продукты без необходимых и обязательных документов. Таким образом это не гарантировало безопасность и качество для покупателя, объяснили URA.RU в Уральским межрегиональном управлении Россельхознадзора.

«С 22 января по 10 февраля управление проконтролировано 18 магазинов, расположенных в Екатеринбурге, Реже, Сысерти, Серове. В 14 торговых точках выявлены различные нарушения. Установлено, что в магазины торговой сети „Светофор“ поступает продукция без ветеринарных сопроводительных документов», — объяснили в ведомстве.

Речь идет о мясных и рыбных консервах, сыре, колбасе и копчено-вареных изделиях. Не имея ветеринарных сопроводительных документов, такие продукты представляют опасность для потребителя и нарушают регламенты Таможенного союза и ветеринарного законодательства России.

Ранее некачественный товар в сети «Светофор» был найден и в других регионах УрФО. Например, в магазине Долматово (Курганская область) продавали рыбу с плесенью. А в Магнитогорске (Челябинская область) торговали просроченной едой.