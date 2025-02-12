Как изменился порядок вступления в наследство

Юрист Овцынова: запрос данных в наследственных делах стал автоматизирован
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Обмен данными между нотариусами и ЗАГСом снижает риски мошенничества
Обмен данными между нотариусами и ЗАГСом снижает риски мошенничества Фото:

С февраля вступили в силу изменения в порядке вступления в наследство. Теперь запрос данных для нотариуса осуществляется автоматически, что позволяет избежать необходимости наследникам предоставлять документы о смерти и родстве. Об этом рассказала адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова.

«Главная новация — автоматический запрос данных. Если раньше наследники вынуждены были предоставлять нотариусу документы о смерти наследодателя и родстве с ним, то теперь это происходит автоматически», — передает слова Овцыновой РИА Новости.

Она добавила, что обмен информацией между нотариусами и ЗАГСом уменьшает возможность мошенничества. Автоматическая проверка родственных связей также снижает количество конфликтов между наследниками и разгружает суды. Тем не менее, Овцынова рекомендует наследникам не откладывать обращение к нотариусу и иметь с собой удостоверяющие документы.

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С февраля вступили в силу изменения в порядке вступления в наследство. Теперь запрос данных для нотариуса осуществляется автоматически, что позволяет избежать необходимости наследникам предоставлять документы о смерти и родстве. Об этом рассказала адвокат коллегии адвокатов «Монастырский, Зюба, Степанов и Партнеры» Татьяна Овцынова. «Главная новация — автоматический запрос данных. Если раньше наследники вынуждены были предоставлять нотариусу документы о смерти наследодателя и родстве с ним, то теперь это происходит автоматически», — передает слова Овцыновой РИА Новости. Она добавила, что обмен информацией между нотариусами и ЗАГСом уменьшает возможность мошенничества. Автоматическая проверка родственных связей также снижает количество конфликтов между наследниками и разгружает суды. Тем не менее, Овцынова рекомендует наследникам не откладывать обращение к нотариусу и иметь с собой удостоверяющие документы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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