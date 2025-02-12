12 февраля 2025

Будущий мэр Верхнего Уфалея пришел в восторг от городского музея

© Служба новостей «URA.RU»
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Андрей Рябенко впервые посетил местный музей
Андрей Рябенко впервые посетил местный музей Фото:

Новый вице-мэр Верхнего Уфалея (Челябинская область) Андрей Рябенко пришел в восторг, посетив местный музей. Впечатлениями от экскурсии Рябенко поделился в своем аккаунте в соцсетях.

«Интереснейшая экскурсия по Верхнеуфалейскому историко-краеведческому музею открыла мне много нового. Какие люди, какие традиции!» — восхитился Рябенко. Он добавил, что музею по мере сил помогают меценаты, предприятия города и местные депутаты.

Рябенко работал спикером совета депутатов Ленинского района Челябинска. Он рассматривался как кандидат на пост главы этого района, но препятствием стали имеющиеся у него бизнес-интересы в Ленинском районе. После этого было решено, что Рябенко станет мэром Верхнего Уфалея.

Будущий мэр прибыл в Верхний Уфалей в начале февраля. Он приступил к работе в качестве вице-мэра и подал документы для участия в конкурсе на пост мэра. Вторым кандидатом стал директор челябинской управляющей компании, владельцем которой является брат Рябенко Максим.

Конкурс состоится 6 марта. Место главы города освободилось после того, как депутаты Верхнего Уфалея приняли досрочную отставку прежнего мэра Сергея Тарасова.

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Новый вице-мэр Верхнего Уфалея (Челябинская область) Андрей Рябенко пришел в восторг, посетив местный музей. Впечатлениями от экскурсии Рябенко поделился в своем аккаунте в соцсетях. «Интереснейшая экскурсия по Верхнеуфалейскому историко-краеведческому музею открыла мне много нового. Какие люди, какие традиции!» — восхитился Рябенко. Он добавил, что музею по мере сил помогают меценаты, предприятия города и местные депутаты. Рябенко работал спикером совета депутатов Ленинского района Челябинска. Он рассматривался как кандидат на пост главы этого района, но препятствием стали имеющиеся у него бизнес-интересы в Ленинском районе. После этого было решено, что Рябенко станет мэром Верхнего Уфалея. Будущий мэр прибыл в Верхний Уфалей в начале февраля. Он приступил к работе в качестве вице-мэра и подал документы для участия в конкурсе на пост мэра. Вторым кандидатом стал директор челябинской управляющей компании, владельцем которой является брат Рябенко Максим. Конкурс состоится 6 марта. Место главы города освободилось после того, как депутаты Верхнего Уфалея приняли досрочную отставку прежнего мэра Сергея Тарасова.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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