Будущий мэр Верхнего Уфалея пришел в восторг от городского музея

Новый вице-мэр Верхнего Уфалея (Челябинская область) Андрей Рябенко пришел в восторг, посетив местный музей. Впечатлениями от экскурсии Рябенко поделился в своем аккаунте в соцсетях.
«Интереснейшая экскурсия по Верхнеуфалейскому историко-краеведческому музею открыла мне много нового. Какие люди, какие традиции!» — восхитился Рябенко. Он добавил, что музею по мере сил помогают меценаты, предприятия города и местные депутаты.
Рябенко работал спикером совета депутатов Ленинского района Челябинска. Он рассматривался как кандидат на пост главы этого района, но препятствием стали имеющиеся у него бизнес-интересы в Ленинском районе. После этого было решено, что Рябенко станет мэром Верхнего Уфалея.
Будущий мэр прибыл в Верхний Уфалей в начале февраля. Он приступил к работе в качестве вице-мэра и подал документы для участия в конкурсе на пост мэра. Вторым кандидатом стал директор челябинской управляющей компании, владельцем которой является брат Рябенко Максим.
Конкурс состоится 6 марта. Место главы города освободилось после того, как депутаты Верхнего Уфалея приняли досрочную отставку прежнего мэра Сергея Тарасова.
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