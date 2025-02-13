13 февраля 2025

Пермское УФАС оштрафовало компанию, отключившую воду пекарне «Дом Демидовых»

© Служба новостей «URA.RU»
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Владелец пекарни пожаловался в УФАС
Владелец пекарни пожаловался в УФАС Фото:

В Перми антимонопольщики оштрафовали ООО «ТЕХПРОМАВТОМАТИКА» за то, что общество перекрыло воду в пекарню «Дом Демидовых». Об этом сообщается в сообществе «Пермское УФАС» в соцсети «ВКонтакте».

«ООО „ТЕХПРОМАВТОМАТИКА“ признано виновным в том, что в пекарню „Дом Демидовых“ не поступала холодная вода. Общество выплатит штраф в размере 50 000 рублей. Также организация обязана устранить нарушение и сделать так, чтобы вода поступала в пекарню», — сообщает ведомство.

Ранее URA.RU сообщало, что на ситуацию с отключением воды в УФАС пожаловался предприниматель, владеющий пекарней. Перед этим он обращался в суд и даже выиграл его, но ООО «ТЕХПРОМАВТОМАТИКА» все равно перекрыло воду.

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В Перми антимонопольщики оштрафовали ООО «ТЕХПРОМАВТОМАТИКА» за то, что общество перекрыло воду в пекарню «Дом Демидовых». Об этом сообщается в сообществе «Пермское УФАС» в соцсети «ВКонтакте». «ООО „ТЕХПРОМАВТОМАТИКА“ признано виновным в том, что в пекарню „Дом Демидовых“ не поступала холодная вода. Общество выплатит штраф в размере 50 000 рублей. Также организация обязана устранить нарушение и сделать так, чтобы вода поступала в пекарню», — сообщает ведомство. Ранее URA.RU сообщало, что на ситуацию с отключением воды в УФАС пожаловался предприниматель, владеющий пекарней. Перед этим он обращался в суд и даже выиграл его, но ООО «ТЕХПРОМАВТОМАТИКА» все равно перекрыло воду.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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