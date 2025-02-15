В Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Об автоаварии сообщили в соцсетях очевидцы. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU подтвердили информацию и рассказали подробности.
«16 февраля около 18:30 на 63 км автодороги Кукуштан — Оса столкнулись автобус и легковой автомобиль LADA Kalina. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом», — пояснили в ведомстве.
В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии.
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