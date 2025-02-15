15 февраля 2025

В Пермском крае после столкновения с легковушкой автобус ушел в кювет. Видео

На трассе Оса — Кукуштан в ДТП с автобусом пострадали два человека
© Служба новостей «URA.RU»
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Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП
Сотрудники ГАИ устанавливают обстоятельства ДТП Фото:

В Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Об автоаварии сообщили в соцсетях очевидцы. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU подтвердили информацию и рассказали подробности. 

«16 февраля около 18:30 на 63 км автодороги Кукуштан — Оса столкнулись автобус и легковой автомобиль LADA Kalina. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом», — пояснили в ведомстве.

В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии.

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В Пермском крае произошло дорожно-транспортное происшествие с участием автобуса. Об автоаварии сообщили в соцсетях очевидцы. В пресс-службе ГУ МВД России по Пермскому краю корреспонденту URA.RU подтвердили информацию и рассказали подробности.  «16 февраля около 18:30 на 63 км автодороги Кукуштан — Оса столкнулись автобус и легковой автомобиль LADA Kalina. По предварительным данным, водитель легковушки не справился с управлением и выехал на полосу встречного движения, где допустил столкновение с автобусом», — пояснили в ведомстве. В результате ДТП пострадали водитель и пассажир отечественной легковушки. Сотрудники полиции проводят проверку по факту происшествия и устанавливают все обстоятельства аварии.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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