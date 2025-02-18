Челябинский герой СВО решил стать чемпионом параспорта. Фото, видео

© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Лантратова Яна у Ребрушкина Павла. Челябинск
Павел намерен заняться развитием параспортивного движения в Челябинской области Фото:

Участник СВО из Коркино с ампутированной ногой представит Челябинскую область на чемпионате по гребному слалому среди параспортсменов. Кроме того, он намерен заняться горнолыжным спортом. С необходимым инвентарем ему помогла депутат Госдумы Яна Лантратова, передает корреспондент URA.RU.

В зоне СВО Павел провел меньше года: в июле 2023-го заключил контракт, а в июне 2024-го получил тяжелое ранение в боях за Соледар. После ампутации правой голени прошел длительную реабилитацию, но не сдался. Отец четырех детей ранее увлекался лыжами, и в Фонде «Защитники Отечества» ему предложили заняться горнолыжным спортом с тренером.

Профессиональные горные лыжи с комплектом необходимого снаряжения ему предоставила депутат Госдумы от региона Яна Лантратова, приехавшая к коркинцу перед 23 февраля. А пока Павел готовится к поездке в ХМАО, где будет представлять Челябинскую область на чемпионате по гребному слалому.

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Участник СВО из Коркино с ампутированной ногой представит Челябинскую область на чемпионате по гребному слалому среди параспортсменов. Кроме того, он намерен заняться горнолыжным спортом. С необходимым инвентарем ему помогла депутат Госдумы Яна Лантратова, передает корреспондент URA.RU. В зоне СВО Павел провел меньше года: в июле 2023-го заключил контракт, а в июне 2024-го получил тяжелое ранение в боях за Соледар. После ампутации правой голени прошел длительную реабилитацию, но не сдался. Отец четырех детей ранее увлекался лыжами, и в Фонде «Защитники Отечества» ему предложили заняться горнолыжным спортом с тренером. Профессиональные горные лыжи с комплектом необходимого снаряжения ему предоставила депутат Госдумы от региона Яна Лантратова, приехавшая к коркинцу перед 23 февраля. А пока Павел готовится к поездке в ХМАО, где будет представлять Челябинскую область на чемпионате по гребному слалому.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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