Происшествия В Екатеринбурге мужчина разбился насмерть, упав в метре от прохожих. Видео 18 февраля 2025 в 17:08 Размер текста - 17 + Мужчина выпал из окна (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Екатеринбурге днем 18 февраля на улице Таганской мужчина выпал из окна 18-этажного дома и разбился насмерть. Он рухнул буквально в метре от прохожих, которые грузили машину. Кадры с падением появились в Telegram. Судя по видео, от удара об землю мужчине оторвало ногу. Очевидцы незамедлительно отошли от места ЧП, осматриваясь наверх. По словам жильцов, упавший скончался сразу же. На место вызвали силовиков и медиков. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Видео: telegram-канал «Злой Екатеринбург» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В Екатеринбурге днем 18 февраля на улице Таганской мужчина выпал из окна 18-этажного дома и разбился насмерть. Он рухнул буквально в метре от прохожих, которые грузили машину. Кадры с падением появились в Telegram. Судя по видео, от удара об землю мужчине оторвало ногу. Очевидцы незамедлительно отошли от места ЧП, осматриваясь наверх. По словам жильцов, упавший скончался сразу же. На место вызвали силовиков и медиков. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Видео: telegram-канал «Злой Екатеринбург» {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям