В Екатеринбурге мужчина разбился насмерть, упав в метре от прохожих. Видео

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Город. Курган, разбитое окно, открытое окно, окно
Мужчина выпал из окна (архивное фото) Фото:

В Екатеринбурге днем 18 февраля на улице Таганской мужчина выпал из окна 18-этажного дома и разбился насмерть. Он рухнул буквально в метре от прохожих, которые грузили машину. Кадры с падением появились в Telegram.

Судя по видео, от удара об землю мужчине оторвало ногу. Очевидцы незамедлительно отошли от места ЧП, осматриваясь наверх. По словам жильцов, упавший скончался сразу же. На место вызвали силовиков и медиков.

Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.

Видео: telegram-канал «Злой Екатеринбург»

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В Екатеринбурге днем 18 февраля на улице Таганской мужчина выпал из окна 18-этажного дома и разбился насмерть. Он рухнул буквально в метре от прохожих, которые грузили машину. Кадры с падением появились в Telegram. Судя по видео, от удара об землю мужчине оторвало ногу. Очевидцы незамедлительно отошли от места ЧП, осматриваясь наверх. По словам жильцов, упавший скончался сразу же. На место вызвали силовиков и медиков. Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев. Видео: telegram-канал «Злой Екатеринбург»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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