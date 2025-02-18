В Екатеринбурге днем 18 февраля на улице Таганской мужчина выпал из окна 18-этажного дома и разбился насмерть. Он рухнул буквально в метре от прохожих, которые грузили машину. Кадры с падением появились в Telegram.
Судя по видео, от удара об землю мужчине оторвало ногу. Очевидцы незамедлительно отошли от места ЧП, осматриваясь наверх. По словам жильцов, упавший скончался сразу же. На место вызвали силовиков и медиков.
Корреспондент URA.RU обратился в пресс-службу СУ СКР по Свердловской области. Там воздержались от комментариев.
Видео: telegram-канал «Злой Екатеринбург»
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