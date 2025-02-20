Свердловчанин уехал в Грузию и призвал жечь военкоматы в России

Мужчина, будучи в Тбилиси, призывал устраивать теракты в России Фото: Роман Наумов © URA.RU

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который публично призывал сжигать российские военкоматы. Делал он это, будучи в Грузии, сообщил URA.RU источник.

«Молодой екатеринбуржец находился в Тбилиси. Оттуда он на своей странице во „ВКонтакте“ выложил видеозапись с публичными призывами к терроризму. А именно призывал поджигать военные комиссариаты в России», — объяснил собеседник агентства.

Это было еще в 2023 году, однако уголовное дело по статье 205.2 УК РФ возбуждено только на днях. Ранее парень уже был судим по 228-й статье о наркотиках. Тогда ему была назначена мера принудительного лечения, которое он проходит по сей день. В настоящее время 24-летний парень находится в психиатрической больнице. В пресс-службе свердловского управления СКР от комментария отказались.