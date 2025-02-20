Свердловчанин уехал в Грузию и призвал жечь военкоматы в России

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Флаги Грузии, Европейского Союза и НАТО на улицах Тбилиси. , флаг грузии, грузия, тбилиси
Мужчина, будучи в Тбилиси, призывал устраивать теракты в России Фото:

Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который публично призывал сжигать российские военкоматы. Делал он это, будучи в Грузии, сообщил URA.RU источник.

«Молодой екатеринбуржец находился в Тбилиси. Оттуда он на своей странице во „ВКонтакте“ выложил видеозапись с публичными призывами к терроризму. А именно призывал поджигать военные комиссариаты в России», — объяснил собеседник агентства.

Это было еще в 2023 году, однако уголовное дело по статье 205.2 УК РФ возбуждено только на днях. Ранее парень уже был судим по 228-й статье о наркотиках. Тогда ему была назначена мера принудительного лечения, которое он проходит по сей день. В настоящее время 24-летний парень находится в психиатрической больнице. В пресс-службе свердловского управления СКР от комментария отказались.

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Следственным комитетом возбуждено уголовное дело в отношении жителя Екатеринбурга, который публично призывал сжигать российские военкоматы. Делал он это, будучи в Грузии, сообщил URA.RU источник. «Молодой екатеринбуржец находился в Тбилиси. Оттуда он на своей странице во „ВКонтакте“ выложил видеозапись с публичными призывами к терроризму. А именно призывал поджигать военные комиссариаты в России», — объяснил собеседник агентства. Это было еще в 2023 году, однако уголовное дело по статье 205.2 УК РФ возбуждено только на днях. Ранее парень уже был судим по 228-й статье о наркотиках. Тогда ему была назначена мера принудительного лечения, которое он проходит по сей день. В настоящее время 24-летний парень находится в психиатрической больнице. В пресс-службе свердловского управления СКР от комментария отказались.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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