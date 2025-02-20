The Economist изобразил Путина и Трампа как главный кошмар Европы

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На обложке нового выпуска The Economist изображены Путин и Трамп
На обложке нового выпуска The Economist изображены Путин и Трамп Фото:

Издание The Economist назвало последние события в Европе «самым страшным кошмаром» с момента падения железного занавеса, изобразив на обложке своего выпуска президента России Владимира Путина и главу США Дональда Трампа. По мнению журнала, прошедшая неделя стала одной из самых мрачных в современной истории региона.

«Самый страшный кошмар Европы», — так звучит надпись на обложке нового выпуска The Economist. На ней изображены Путин и Трамп, сидящие вдвоем за большим столом. По версии издания, последствия этой недели пока не полностью осмыслены.

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Издание The Economist назвало последние события в Европе «самым страшным кошмаром» с момента падения железного занавеса, изобразив на обложке своего выпуска президента России Владимира Путина и главу США Дональда Трампа. По мнению журнала, прошедшая неделя стала одной из самых мрачных в современной истории региона. «Самый страшный кошмар Европы», — так звучит надпись на обложке нового выпуска The Economist. На ней изображены Путин и Трамп, сидящие вдвоем за большим столом. По версии издания, последствия этой недели пока не полностью осмыслены.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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