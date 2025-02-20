The Economist изобразил Путина и Трампа как главный кошмар Европы

Издание The Economist назвало последние события в Европе «самым страшным кошмаром» с момента падения железного занавеса, изобразив на обложке своего выпуска президента России Владимира Путина и главу США Дональда Трампа. По мнению журнала, прошедшая неделя стала одной из самых мрачных в современной истории региона.
«Самый страшный кошмар Европы», — так звучит надпись на обложке нового выпуска The Economist. На ней изображены Путин и Трамп, сидящие вдвоем за большим столом. По версии издания, последствия этой недели пока не полностью осмыслены.
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