Челябинцы стали одними из самых активных майнеров криптовалюты в РФ

Жители Челябинской области вошли в пятерку по приросту майнинга криптовалюты в России. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МТС», рост в январе год к году составил 32%.
«В начале года регион попал в топ-5 регионов по самой быстрой динамике появления новых майнинговых ферм. А всего в стране выявлено 136,5 тысячи майнинговых ферм», — заявили URA.RU в «МТС».
В целом по России рост за год составил 7%. Анализ провели с помощью сервиса Energytool, помогающего отслеживать аномалии и хищения энергии.
Помимо Челябинской области, в списке лидеров также оказались Тюменская (рост на 49%) и Свердловская области (плюс 49%), ХМАО и Пермский край. В абсолютных значениях наибольшее количество майнинговых ферм зафиксировано в Иркутской области, Москве и Московской области.
Периоды пиковой активности пришлись на май, февраль и октябрь. В это время специалисты заметили наивысшую загрузку мощностей.
Активней всего в России добывают Bitcoin, на который пришлось 90% мощностей. В числе лидеров также есть Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.
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