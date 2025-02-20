20 февраля 2025

Челябинцы стали одними из самых активных майнеров криптовалюты в РФ

© Служба новостей «URA.RU»
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Челябинцы стали на треть чаще добывать криптовалюту
Челябинцы стали на треть чаще добывать криптовалюту Фото:

Жители Челябинской области вошли в пятерку по приросту майнинга криптовалюты в России. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МТС», рост в январе год к году составил 32%.

«В начале года регион попал в топ-5 регионов по самой быстрой динамике появления новых майнинговых ферм. А всего в стране выявлено 136,5 тысячи майнинговых ферм», — заявили URA.RU в «МТС».

В целом по России рост за год составил 7%. Анализ провели с помощью сервиса Energytool, помогающего отслеживать аномалии и хищения энергии.

Помимо Челябинской области, в списке лидеров также оказались Тюменская (рост на 49%) и Свердловская области (плюс 49%), ХМАО и Пермский край. В абсолютных значениях наибольшее количество майнинговых ферм зафиксировано в Иркутской области, Москве и Московской области.

Периоды пиковой активности пришлись на май, февраль и октябрь. В это время специалисты заметили наивысшую загрузку мощностей.

Активней всего в России добывают Bitcoin, на который пришлось 90% мощностей. В числе лидеров также есть Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.

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Жители Челябинской области вошли в пятерку по приросту майнинга криптовалюты в России. Как URA.RU сообщили в пресс-службе компании «МТС», рост в январе год к году составил 32%. «В начале года регион попал в топ-5 регионов по самой быстрой динамике появления новых майнинговых ферм. А всего в стране выявлено 136,5 тысячи майнинговых ферм», — заявили URA.RU в «МТС». В целом по России рост за год составил 7%. Анализ провели с помощью сервиса Energytool, помогающего отслеживать аномалии и хищения энергии. Помимо Челябинской области, в списке лидеров также оказались Тюменская (рост на 49%) и Свердловская области (плюс 49%), ХМАО и Пермский край. В абсолютных значениях наибольшее количество майнинговых ферм зафиксировано в Иркутской области, Москве и Московской области. Периоды пиковой активности пришлись на май, февраль и октябрь. В это время специалисты заметили наивысшую загрузку мощностей. Активней всего в России добывают Bitcoin, на который пришлось 90% мощностей. В числе лидеров также есть Litecoin, Kaspa, Ethereum и Monero.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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