В Курске школьников часами держат в подвалах и коридорах из-за ракетной тревоги

В Курске школьники в течение двух недель вынуждены проводить несколько часов в коридорах и холодных помещениях подвалов учебных заведений из-за объявлений о ракетной опасности. В подвалы отправляют даже болеющих школьников, сообщила жительница города Наталья.
«Сосед говорит: прямо кошмар, у нас дочь там сидит, а она у нас болеет», — заявила Наталья, ее слова передает «Лента.ру». Эту практику подтверждают также другие родители, чьи дети учатся в различных школах города.
Подобное началось после того, как продолжительность объявления ракетной опасности увеличилась и теперь может длиться до четырех часов. В то же время переход на дистанционное обучение в школах осложнен из-за требований некоторых семей, которые настаивают на продолжении очных занятий.
Ранее в Курской области сигналы о ракетной опасности длились от нескольких минут до полутора часов. Однако около двух недель назад ситуация изменилась: тревога может длиться от двух до четырех часов. При этом многие горожане уже перестали обращать на нее внимание.
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