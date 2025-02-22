В Курске школьников часами держат в подвалах и коридорах из-за ракетной тревоги

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Очевидцы заявили, что школьникам сложно переживать тревогу не в кабинете, а в холодном подвале
Очевидцы заявили, что школьникам сложно переживать тревогу не в кабинете, а в холодном подвале Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

В Курске школьники в течение двух недель вынуждены проводить несколько часов в коридорах и холодных помещениях подвалов учебных заведений из-за объявлений о ракетной опасности. В подвалы отправляют даже болеющих школьников, сообщила жительница города Наталья. 

«Сосед говорит: прямо кошмар, у нас дочь там сидит, а она у нас болеет», — заявила Наталья, ее слова передает «Лента.ру». Эту практику подтверждают также другие родители, чьи дети учатся в различных школах города.

Подобное началось после того, как продолжительность объявления ракетной опасности увеличилась и теперь может длиться до четырех часов. В то же время переход на дистанционное обучение в школах осложнен из-за требований некоторых семей, которые настаивают на продолжении очных занятий. 

Ранее в Курской области сигналы о ракетной опасности длились от нескольких минут до полутора часов. Однако около двух недель назад ситуация изменилась: тревога может длиться от двух до четырех часов. При этом многие горожане уже перестали обращать на нее внимание.

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В Курске школьники в течение двух недель вынуждены проводить несколько часов в коридорах и холодных помещениях подвалов учебных заведений из-за объявлений о ракетной опасности. В подвалы отправляют даже болеющих школьников, сообщила жительница города Наталья.  «Сосед говорит: прямо кошмар, у нас дочь там сидит, а она у нас болеет», — заявила Наталья, ее слова передает «Лента.ру». Эту практику подтверждают также другие родители, чьи дети учатся в различных школах города. Подобное началось после того, как продолжительность объявления ракетной опасности увеличилась и теперь может длиться до четырех часов. В то же время переход на дистанционное обучение в школах осложнен из-за требований некоторых семей, которые настаивают на продолжении очных занятий.  Ранее в Курской области сигналы о ракетной опасности длились от нескольких минут до полутора часов. Однако около двух недель назад ситуация изменилась: тревога может длиться от двух до четырех часов. При этом многие горожане уже перестали обращать на нее внимание.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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