Суд приговорил трех несовершеннолетних террористов из разных регионов России

Один из подростков создал канал в мессенджере, в котором пропагандировалась радикальная идеология, сообщили в ведомстве
Один из подростков создал канал в мессенджере, в котором пропагандировалась радикальная идеология, сообщили в ведомстве Фото:

Суд приговорил троих несовершеннолетних из трех различных регионов России за совершение терактов. Об этом заявила официальный представитель СК России Светлана Петренко.

«Пресечена преступная деятельность несовершеннолетних, совершивших в регионах России террористические преступления», — заявила Петренко. Ее сообщение опубликовано в telegram-канале СК России. Приговорены подростки из Ставропольского края, Ивановской и Сахалинской областей. Сообщается, что несовершеннолетним назначены наказания от 5 до 6 лет лишения свободы с отбыванием в воспитательной колонии.

По информации ведомства, один из подростков, 17-летний юноша из Сахалинской области, создал канал в мессенджере, в котором пропагандировалась радикальная идеология. Позже он прошел обучение по обращению с взрывчатыми веществами и взрывными устройствами.

Ранее в Саратовской области заключили под стражу трех несовершеннолетних за совершение террористических актов на железной дороге. Сообщается, что они подожгли два релейных шкафа и один всепогодный.

