Российские военные почти полностью зачистили от подразделений ВСУ Серебрянское лесничество в ЛНР. Об этом сообщил замначальника Главного военно-политического управления ВС РФ, командир спецназа «Ахмат» МО РФ генерал-лейтенант Апти Алаудинов.

«На данный же момент мы можем констатировать, что Серебрянское лесничество почти полностью зачищено», — рассказал Алаудинов ТАСС. Серебрянское лесничество находится вблизи города Кременная и долгое время оставалось одной из ключевых точек на линии боевого соприкосновения. С 2022 года этот участок являлся ареной ожесточенных боев, где обе стороны предпринимали попытки изменить баланс сил в свою пользу. По словам Алаудинова, российские подразделения, в том числе отряды спецназа «Ахмат», постоянно вели здесь боевые действия, отражая атаки противника и уничтожая его силы.

Ранее сообщалось, что украинские военные подразделения предпринимают попытки поджечь собственные позиции в районе Серебрянского лесничества. Подобные действия направлены на создание повода для несанкционированного оставления занимаемых рубежей.

