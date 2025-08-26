Финансист рассказал, что будет со ставками по ипотеке в 2026 году

При сохранении текущей динамики снижения ключевой ставки Центробанка, ипотечные предложения могут достигнуть уровня 12% годовых. Такой прогноз сделал эксперт по фондовому рынку «Гарда Капитал» Кирилл Селезнев.
«Мы вполне можем увидеть ипотеку от 15–16% к концу этого года и до 12% в следующем году», — передает слова Селезнева «Газета.ру». Он добавил, что такое снижение будет носить постепенный характер. А дальнейшее их уменьшение будет зависеть от макроэкономической ситуации. Отмечается, что даже при таком снижении ипотека останется недоступной для значительной части населения, а доля рыночных ипотечных сделок не превысит 50%.
Уточняется, что прогнозы основаны на официальных ожиданиях Банка России, который предполагает снижение ключевой ставки до 12-13% к 2026 году. Подчеркивается, что наиболее вероятными получателями доступной ипотеки станут участники альтернативных сделок, таких как обмен жилья с доплатой, а не первичные заемщики.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.