Украинские военные предпринимают попытки поджечь собственные позиции в районе Серебрянского лесничества в ЛНР. Такие действия направлены на создание повода для самовольного оставления позиций. Командир спецподразделения «Ахмат» Минобороны России с позывным Шрам сообщил, что подобный подход позволяет ВСУ представить произошедшее командованию как проявление «героической обороны до последнего». При этом уничтожаются линии обороны, которые могли бы быть использованы бойцами ВС РФ. Главное о спецоперации к 26 августа — в материале URA.RU.
Константиновское направление
Военные Южной группировки войск пресекли возможность огневой поддержки для подразделений 100-й отдельной механизированной бригады ВСУ на константиновском участке фронта в ДНР. В Минобороны сообщили, что в жилом секторе Иванополья операторы беспилотников российской группировки обнаружили антенну системы управления и навигации дронами противника. В ходе наблюдения удалось установить точное местоположение пункта управления, с которого осуществлялись запуск и координация дронов. После этого ВС РФ точным огнем 152-миллиметровой гаубицы «Мста-Б» нанесли удар по цели.
Кроме того, в Иванополье была выявлена позиция 120-миллиметрового миномета той же украинской бригады. По полученным координатам российская артиллерия нанесла удар, уничтожив цель.
Ореховское направление
Операторы беспилотников из новороссийского подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) нанесли удары с помощью FPV-дронов и сбросов с коптеров по группе украинских военных на ореховском участке в Запорожской области. В оборонном ведомстве сообщили, что передвижение группы противника было зафиксировано в ходе аэроразведки в одном из населенных пунктов вблизи города Запорожья. Отмечается, что украинские бойцы попытались укрыться в подвале заброшенного здания, но расчеты FPV-дронов были направлены внутрь подвального помещения, в результате чего укрытие было разрушено, а находившиеся там военнослужащие ВСУ уничтожены.
Харьковское направление
Операторы дронов Supercam S350 уничтожили боевую технику ВСУ
Операторы беспилотников Supercam S350 из состава группировки войск «Север» навели артиллерию на обнаруженные в ходе воздушной разведки украинские позиции. В Минобороны РФ сообщили, что также был проведен мониторинг и комплексный анализ расположения противника с использованием современных алгоритмов обработки изображений и технологий геопозиционирования. Собранная информация была оперативно передана артиллерийским подразделениям, которые впоследствии и нанесли удары по целям.
ВС РФ усилили давление на фланги противника в Старице
В течение последних нескольких дней российские военные смогли продвинуться к северо-западу и северо-востоку от населенного пункта Старицы в Харьковской области, усилив давление на фланги ВСУ в этом районе. Кроме того, как сообщил военный эксперт Андрей Марочко, в Волчанске бойцы ВС РФ закрепились на новых рубежах и заняли позиции вдоль берега реки Волчья. При этом в районе Мелового продолжается наступление: российские войска движутся в направлении населенных пунктов Чугуновка, Хатнее и Амбарное.
Российские бойцы зашли в северную часть Купянска
ВС РФ вошли в северную часть Купянска. По словам Андрея Марочко, они достигли парка имени Комсомола, расположенного на северной окраине города. В результате этого ситуация для украинских войск в Купянске осложнилась, и текущая обстановка требует от командования ВСУ проведения перегруппировки. В то же время, как подчеркнул эксперт, украинское руководство медлит с принятием необходимых решений, что может привести к увеличению потерь среди военнослужащих противника.
Кроме того, ВС РФ продолжают усиливать давление на украинские силы, постепенно сжимая полукольцо вокруг города. В частности, штурмовые подразделения продвинулись северо-восточнее населенного пункта Соболевка, юго-восточнее Московки, а также в районах Кучеровки и Петропавловки.
Сумское направление
ВС РФ расчетами дронов поразили командный пункт противника
В начале лета 2025 года расчет FPV-дронов российской группировки войск «Север» нанес удар по командному пункту ВС Украины в Сумской области. Об этом сообщил оператор FPV-дронов с позывным Технарь. По его словам, в результате удара были уничтожены пять бойцов противника. Также при помощи беспилотников удалось зафиксировать подвоз личного состава, регулярное поступление продовольствия и боеприпасов к командному пункту в ночное время.
Данные о взятии ВСУ Бессаловки — фейк
Сообщения Украины о переходе Бессаловки в Сумской области под контроль военных страны являются ложными. В российских силовых структурах сообщили, что населенный пункт под контролем ВС РФ. Отмечается, что подобного рода заявления были опубликованы Генштабом противника на фоне больших потерь в его личном армейском составе.
Курское направление
ВС РФ поразили расчет дронов, бивший по жителей курского приграничья
Расчет дронов противника, который, предположительно, мог осуществлять удары по гражданскому населению в приграничных районах Курской области, был уничтожен в одном из жилых домов. Об этом сообщил оператор FPV-дронов из группировки войск «Север» с позывным Технарь. По его словам, в непосредственной близости от здания были установлены мачты с патч-антеннами, которые используются украинскими военными для управления БПЛА. Предварительно, в расчет числились до пяти человек.
Уничтожение данной цели имеет важное значение, поскольку открывает воздушный коридор для работы российских беспилотников. Также это облегчает доставку боеприпасов и продовольствия на передовую.
Стрелковая рота ВС РФ уничтожила около 20 дронов, летевших на Курскую область
Около 20 беспилотников ВСУ, направлявшихся в приграничные районы Курской области, были ликвидированы стрелковой ротой войсковой группировки «Север». Командир подразделения с позывным Кочевник сообщил, что с декабря 2024 года подразделение уничтожило приблизительно 15–20 украинских дронов. Для их ликвидации использовались средства радиоэлектронной борьбы, системы радиоэлектронного подавления, а также стрелковое оружие и гладкоствольные ружья.
Днепропетровское направление
В Минобороны РФ сообщили, что экипаж танка Т-80БВ, входящий в состав группировки войск «Восток», нанес удар по укрепленным позициям ВСУ в лесах Днепропетровской области. В результаты были уничтожены укрепления противника и снижен уровень его активности в этом районе.
Южно-донецкое направление
Операторы беспилотников «Орлан-10» обнаружили в районе лесополосы боевую машину пехоты и оборудованные позиции ВС Украины. После передачи координат артиллерийским расчетам был нанесен удар управляемым артиллерийским снарядом «Краснополь». В результате были уничтожены как боевая машина пехоты, так и укрепления с находившимися там украинскими военнослужащими, отметили в Минобороны.
Помимо прочего, российские военные продолжают создавать буферную зону вдоль границы ДНР. Также Минобороны объявило о взятии под контроль населенного пункта Запорожское. Военкоры отмечают продвижение ВС РФ в сторону Новониколаевки. Также бойцы добились тактических успехов в районах Камышевахи и Вороного, пишет telegram-канал WarGonzo.
Угледарское направление
Освобожден населенный пункт Запорожское. Также фиксируется продвижение к Новониколаевке, а у Камышевахи и Вороного идут бои.
Покровское направление
На покровском направлении продолжаются столкновения к югу от Покровска, а также в районах населенных пунктов Удачное, Леонтовичи, Троянда, Сухой Яр и Чунишино. Российские военные развивают наступление в Маяке, а также на южной окраине Панковки. На Добропольском выступе сохраняется напряженная обстановка: бои идут вблизи Рубежного, Золотого Колодезя, Грузского и по периметру населенного пункта Шахово.
Краснолиманское направление
ВС РФ взяли под контроль половину населенного пункта Шандриголово. Фиксируется продвижение в Кременских лесах, военные пытаются выйти к трассе на Ямполь, передает военкор Евгений Лисицин. Также ВС РФ продолжают удерживать позиции в восточной части населенного пункта Заречное. В то же время на северском участке сохраняются ожесточенные бои в окрестностях Серебрянки и Выемок, но линия боевого соприкосновения остается без существенных изменений.
Красноармейское направление
ВС РФ нанесли удары по районам сосредоточения личного состава противника на красноармейском направлении. В Минобороны России сообщили, что экипажи танков Т-72Б3М из мотострелковой бригады 8-й гвардейской общевойсковой армии, входящей в состав группировки «Центр», осуществили обстрел позиций ВСУ с закрытых огневых рубежей. Скопление бойцов Украины было обнаружено в одном из частично разрушенных зданий, передает «Пятый канал».
