Исполнителя теракта в «Крокусе» снимали с дерева после его побега в лес

Один из непосредственных исполнителей нападения на «Крокус», пытаясь скрыться от правоохранительных органов, забрался на дерево в лесном массиве. Об этом рассказал один из участников судебного процесса.
«Убежавшего в лес террориста снимали с дерева», — передает слова участника процесса РИА Новости. Там добавили, что сотрудникам спецслужб пришлось применить специальные инструменты для его задержания, так как он отказался спускаться добровольно.
Согласно полученным данным, преступники пытались скрыться на автомобиле, однако во время погони их транспортное средство выехало на встречную полосу и совершило столкновение. После аварии четверо подозреваемых попытались скрыться, переместившись в лесной массив, где впоследствии были задержаны оперативными группами.
Уголовное дело рассматривается в закрытом режиме по ходатайству обвинения, ссылающегося на необходимость обеспечения безопасности участников процесса. Напомним, что в результате теракта, совершенного в марте 2024 года, погибли 149 человек, более 600 получили ранения, а материальный ущерб оценивается в 6 миллиардов рублей. К суду привлечены 19 обвиняемых, из которых 13 лиц обвиняются в непосредственном осуществлении террористического акта.
