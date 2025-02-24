«Плечом к плечу»: ЛДПР формирует повестку, актуальную для всей страны

По инициативе лидера ЛДПР Леонида Слуцкого на площадке Госдумы 27 февраля состоится ежегодный партийный Форум содействия СВО «Плечом к плечу». О целях и задачах форума, повестке челябинских партийцев, направленной на поддержку военнослужащих, URA.RU рассказал депутат ЛДПР в заксобрании Челябинской области Виталий Пашин.
«ЛДПР зачастую первой среди политических сил страны откликается на запросы граждан, выдвигает соответствующие инициативы, формируя таким образом социальную повестку, актуальную для всей страны. Предстоящий форум ? это, во-первых, площадка для выработки таких социально ориентированных инициатив. Во-вторых, „Плечом к плечу“ ? это возможность для представителей ЛДПР из всех уголков страны обменяться успешными практиками. Убежден, опыт работы с ветеранами нашего регионального отделения будет востребован коллегами из других регионов. Но и нам будет что перенять у однопартийцев», ? заявил Пашин.
Депутат отметил, что данную работу ЛДПР проведет совместно с экспертами, ветеранскими объединениями и теми, кому они адресованы — бойцами СВО, а также их семьями. Это, по словам Пашина, особенно важно. Депутат убежден, что если власти всех уровней будут внимательнее к партии прислушиваться, то позитивных перемен в жизни людей и регионов страны станет значительно больше.
«Чтобы в этом убедиться, достаточно посмотреть, как, например, ЛДПР заботится о ветеранах боевых действий. Причем делает это не только в периоды военных кампаний, но и мирное время. Еще в 2017 году в регионе был принят наш проект закона об оказании бесплатной юридической помощи ветеранам боевых действий. Через шесть лет эта норма была принята по всей стране. И это вполне объяснимо, ведь, как оказалось, именно в такой помощи ветераны чаще всего нуждаются», ? отмечает Пашин.
Пашин также напомнил, что в 2019 году в свою бытность депутатом Госдумы, он вместе с коллегами по партии разрабатывал и вносил на рассмотрение федерального парламента проекты законов о сохранении рабочих мест за гражданами, призванными на военную службу. А также проектов по приостановке начислений и взимания денежных средств по взятым призывниками кредитам.
«Тогда эти инициативы были отклонены. Однако четыре года спустя были взяты за основу и реализованы на уровне законов», ? делится партийный депутат. Ранее депутаты фракции ЛДПР челябинского ЗСО внесли на рассмотрение Заксобрания Челябинской области проект закона о квотировании рабочих мест для ветеранов боевых действий.
«При этом мы решили установить самую большую в России квоту в организациях с численностью работников свыше 100 человек ? на уровне 5%. Не менее важно, что мы не ограничиваемся ветеранами СВО, а охватываем героев всех локальных войн, имевших место после 1945 года», ? подчеркнул Пашин.
«Меры поддержки военнослужащих, разработанные ЛДПР, весьма актуальны. Взять хотя бы квотирование рабочих мест для бойцов СВО. Впрочем, партия еще до спецоперации занималась поддержкой ветеранов боевых действий. В ЛДПР отлично понимают ситуацию в стране и выдвигают правильные инициативы. И активность партийцев в Челябинской области ? отличный пример этой работы!», — заявил замруководителя отделения общественной организации «Боевое братство» по Еткульскому району Андрей Чернятьев.
В том, что поддержка участников СВО, их семей стала безусловной ценностью и для власти, и для общества. Как отмечает федеральный политолог Дмитрий Нечаев, ЛДПР абсолютно правильно сделала приоритетным именно это направление своей деятельности.
«Чтобы максимально эффективно помогать военнослужащим, партия использует свой опыт, ресурс влияния и умение взаимодействовать с бизнес-сообществом. Кроме того, поддерживая участников СВО, их семьи, ЛДПР наглядно демонстрирует свою приверженность традиционным ценностям. И, наконец, укрепляет свой имидж, поскольку последовательно проводит в жизнь свои инициативы», ? делает вывод эксперт.
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